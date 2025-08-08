Λένα Σαμαρά: Θρήνος για την κόρη του πρώην πρωθυπουργού - Προσπαθούσαν 50 λεπτά να την επαναφέρουν

Ανείπωτη θλίψη στον πολιτικό κόσμο από τον αιφνίδιο θάνατο της Λένας Σαμαρά, της κόρης του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά.

Συγκεκριμένα, το μεγαλύτερο παιδί του Αντώνη Σαμαρά και της συζύγου του Γεωργίας, η μοναχοκόρη τους, Λένα, πέθανε χθες Πέμπτη (7/8) σε ηλικία 34 ετών στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» αφού υπέστη επιληπτικό επεισόδιο και τελικά κατέληξε από ανακοπή.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η 34χρονη Λένα Σαμαρά αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία και ζάλη. Διακομίστηκε αρχικά στο Σισμανόγλειο Νοσοκομείο, ενώ λίγο αργότερα κρίθηκε ότι θα πρέπει να μεταφερθεί στον Ευαγγελισμό, προκειμένου να υποβληθεί σε εξειδικευμένες νευρολογικές εξετάσεις.

Η Λένα Σαμαρά εκδήλωσε επιληπτικό επεισόδιο και διασωληνώθηκε. Η κατάστασή της επιδεινώθηκε ραγδαία και υπέστη ανακοπή καρδιάς. Όπως αναφέρουν πληροφορίες, οι γιατροί προσπαθούσαν επί 50 λεπτά να την επαναφέρουν στη ζωή. Οι γονείς της, Αντώνης και Γεωργία Σαμαρά, βρίσκονταν στο πλευρό της μέχρι της τελευταία στιγμή.

Αξίζει να σημειωθεί πως ολόκληρος ο πολιτικός κόσμος -και όχι μόνο- έχει συγκλονιστεί από τον τραγικό χαμό της κόρης του Αντώνη Σαμαρά, με σύσσωμη την πολιτική ηγεσία του τόπου να εκφράζει την οδύνη της με συλλυπητήρια μηνύματα.

Ποια ήταν η Λένα Σαμαρά

Η Ελένη-Δανάη Σαμαρά είχε πάρει το όνομα της γιαγιάς της Ελένης-Λένας Ζάννα. Ήταν τρισέγγονη της συγγραφέως Πηνελόπης Δέλτα.

Η Λένα Σαμαρά, είχε τελειώσει τις σπουδές της στο Πανεπιστήμιο City στο Λονδίνο, ως Πολιτικός Μηχανικός, ακολουθώντας τα βήματα της μητέρας της Γεωργίας Κρητικού. Το 2008 είχε αποφοιτήσει από το Κολλέγιο Αθηνών. Μία από τις πιο στενές της φίλες, από τότε ως και σήμερα, ήταν η Λίλιαν Βιλδιρίδη, της οικογένειας των κοσμηματοπωλών, η οποία σήμερα είναι γενική γραμματέας του υπουργείου Υγείας.

Στη συνέχεια ακολούθησε τα επαγγελματικά βήματα της μητέρας της και σπούδασε πολιτικός μηχανικός στο πανεπιστήμιο City. Η Λένα λάτρευε το τένις ενώ το 2007 είχε συμμετάσχει στην ομάδα των μαθητών του Κολλεγίου στο Heart–to–Heart Partnership Program, μία διοργάνωση της πρεσβείας της Ελλάδας στο Πεκίνο εν όψει των Ολυμπιακών Αγώνων του 2008.

Το 2009, ήταν στο πλευρό του πατέρα της όταν ανέλαβε το υπουργείο Πολιτισμού, αλλά και αργότερα, όταν ο Αντώνης Σαμαράς εξελέγη στην προεδρία της Νέας Δημοκρατίας.

Επτά χρόνια μετά τη γέννηση της Λένας, η οικογένεια απέκτησε και έναν γιο, τον Κώστα.