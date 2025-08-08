Σοκ από τον θάνατο της Λένας Σαμαρά: Τα συλλυπητήρια του πολιτικού κόσμου

Σε βαρύ πένθος βυθίστηκε ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς και η οικογένειά του, μετά τον ξαφνικό θάνατο της κόρης του, Λένας Σαμαρά, σε ηλικία 34 ετών.

Η είδηση του αδόκητου χαμού της νεαρής γυναίκας, η οποία έφυγε από τη ζωή το βράδυ της Πέμπτης (7/8) από ανακοπή καρδιάς, συγκλόνισε τον πολιτικό κόσμο και σύσσωμη η πολιτική ηγεσία της χώρας εξέφρασε τα ειλικρινή της συλλυπητήρια. Από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη μέχρι τους αρχηγούς των κομμάτων και πλήθος στελεχών, τα λόγια ήταν «φτωχά» μπροστά στην τραγική απώλεια.

Κωνσταντίνος Τασούλας

Συγκλονισμένοι πληροφορηθήκαμε την τραγικά αδόκητη απώλεια της Λένας Σαμαρά. Εκ βάθους καρδίας συλλυπητήρια και κουράγιο στον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά και την οικογένειά του τούτες τις σπαρακτικές ώρες.

Κώστας Καραμανλής

Ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής έκανε την ακόλουθη δήλωση για την απώλεια της Λένας Σαμαρά:

«Συγκλονισμένος από την αδόκητη απώλεια της Λένας Σαμαρά, εκφράζω στην οικογένειά της τα συλλυπητήριά μου. Φίλε Αντώνη, Γεωργία, Κωνσταντίνε η σκέψη μας είναι σε σας. Ο Θεός να την αναπαύσει και να σας δίνει δύναμη».

Ντόρα Μπακογιάννη

Δήλωση της Ντόρας Μπακογιάννη για την απώλεια της κόρης του Αντώνη Σαμαρά: «Τα θερμότερα συλλυπητήριά μου στον Αντώνη, τη Γεωργία και τον Κώστα Σαμαρά. Δεν υπάρχουν λόγια για μια τόσο μεγάλη τραγωδία. Οι σκέψεις και οι προσευχές μου είναι μαζί τους».

Κυριάκος Μητσοτάκης

«Η οδύνη τους, οδύνη μας» έγραψε στο Facebook ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σωκράτης Φάμελλος

Με ειλικρινή θλίψη εκφράζω τα θερμά μου συλλυπητήρια στον Αντώνη Σαμαρά και στην οικογένειά του για την απώλεια της αγαπημένης τους κόρης, Λένας.



Μπροστά σε αυτή την τραγική απώλεια και το ανείπωτο βάρος για τους γονείς, εύχομαι δύναμη και κουράγιο στον ίδιο και στην οικογένεια… — Socratis Famellos (@SFamellos) August 7, 2025

Δημήτρης Κουτσούμπας

📌 Συλλυπητήριο μήνυμα του ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρη Κουτσούμπα



🔴 Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στον Αντώνη Σαμάρα, την σύζυγό του Γεωργία και την οικογένειά τους για την τραγική απώλεια της αγαπημένης τους κόρης, Λένας. Αυτές τις στιγμές τα λόγια περισσεύουν, μόνο κουράγιο και… — Γραφείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ (@gt_kke) August 7, 2025

Αλέξης Τσίπρας

Συλλυπητήριο μήνυμα του Αλέξη Τσίπρα για την απώλεια της Λένας Σαμαρά:

«Η είδηση του αδόκητου χαμού της Λένας Σαμαρά μας συγκλονίζει όλους. Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στους γονείς της Αντώνη και Γεωργία καθώς και σε όλους τους αγαπημένους της ανθρώπους».

Αλέξης Χαρίτσης

ΜέΡΑ25

Το να χάνει κανείς το παιδί του είναι συνταρακτικό. Και πιο συνταρακτικό το να πεθαίνει ένας νέος άνθρωπος, μια νέα γυναίκα, τόσο νωρίς, τόσο αιφνίδια.



Λυπούμαστε βαθιά για τον θάνατο της Λένας Σαμαρά, κόρης της Γεωργίας και του Αντώνη Σαμαρά.



Ειλικρινή συλλυπητήρια και… — ΜέΡΑ25 (@mera25_gr) August 7, 2025

Κωστής Χατζηδάκης

Δεν το χωράει ο νους αυτό με την Λένα Σαμαρά! Όλοι μας είμαστε συγκλονισμένοι για την απώλεια της 34χρονης κοπέλας. Η σκέψη μου, όλων η σκέψη, είναι με τους γονείς της, τον Αντώνη και τη Γεωργία! Ο Θεός να τους δίνει δύναμη! — Kostis Hatzidakis (@K_Hatzidakis) August 7, 2025

Παύλος Μαρινάκης

Γιώργος Μυλωνάκης

Νίκος Δένδιας

Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στη Γεωργία και τον Αντώνη Σαμαρά για την απώλεια της κόρης τους Λένας. — Nikos Dendias (@NikosDendias) August 7, 2025

Γιώργος Γεραπετρίτης

«Η πρόωρη και άδικη απώλεια της Λένας Σαμαρά συνταράσσει κάθε ανθρώπινη ψυχή. Θερμά συλλυπητήρια στον Αντώνη και τη Γεωργία Σαμαρά που βιώνουν το ανείπωτο» αναφέρει ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σε δήλωσή του για την απώλεια της Λένας Σαμαρά.

Μάκης Βορίδης

Είναι στιγμές συντριπτικές, είναι στιγμές που απλώς εύχεσαι να μην υπάρξουν. Πρόεδρε, δεν υπάρχουν λόγοι παρηγορητικοί για την απώλεια της κόρης σας. Τα συλλυπητήριά μας στη Γεωργία και σε εσάς, η σκέψη μας μαζί σας. Ο Κύριός μας παρηγοριά και ελπίδα. Καρτερία, υπομονή, κουράγιο. — Makis Voridis (@MakisVoridis) August 7, 2025

Απόστολος Τζιτζικώστας

Η σκέψη μου στον Αντώνη Σαμαρά και τη σύζυγό του Γεωργία για την απώλεια της αγαπημένης τους Λένας. Δεν υπάρχουν λόγια για έναν τέτοιο πόνο. Δύναμη και κουράγιο στον ίδιο και την οικογένειά του αυτές τις τόσο δύσκολες στιγμές. — Apostolos Tzitzikostas (@tzitzikostas) August 7, 2025

Τάσος Χατζηβασιλείου

Θερμά συλλυπητήρια στον πρώην Πρωθυπουργό @samaras_antonis και τη σύζυγό του Γεωργία για το θάνατο της αγαπημένης κόρης τους, Λένας.



Δεν υπάρχουν λόγια για μια τόσο μεγάλη απώλεια. — Tasos Chatzivasileiou (@tasos_chatziv) August 7, 2025

Νότης Μηταράκης

Βαθύτατη η θλίψη για την απώλεια της Λένας Σαμαρά, δεν βρίσκω λόγια. Ειλικρινή συλλυπητήρια στους γονείς και τον αδελφό της. — Νότης Μηταράκης - Notis Mitarachi (@nmitarakis) August 7, 2025

Άδωνις Γεωργιάδης

Έχοντας ζήσει όλη την αγωνία για την Λένα από την αρχή χθες, πραγματικά δεν ξέρω τί να πω σε αυτούς τους άξιους γονείς που αναγκάζονται να ζήσουν την μεγαλύτερη τραγωδία της ζωής, να χάνουν το παιδί τους και μάλιστα ένα τόσο καλό και λαμπερό παιδί. Αγαπημένε μου Πρόεδρε… — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) August 8, 2025

Θάνος Πλεύρης

Συλλυπητήρια στον πρόεδρο @samaras_antonis και την οικογένεια του για την απώλεια της κόρης τους. Κάθε λέξη δεν έχει νόημα σε τέτοιες καταστάσεις. — Θάνος Πλεύρης (@thanosplevris) August 7, 2025

Βασίλης Κικίλιας

Φτωχά τα λόγια Αντώνη και Γεωργία μου για να περιγράψουν τέτοια τραγωδία και πένθος. Μέσα από την καρδιά μου κουράγιο. — Vassilis Kikilias (@Vkikilias) August 7, 2025

Δημήτρης Αβραμόπουλος

Ανείπωτος ο πόνος και αδιανόητη η απώλεια.



Ο ξαφνικός θάνατος της αγαπημένης κόρης του Αντώνη και της Γεωργίας μας συγκλονίζει όλους.



Κανένας γονιός δεν πρέπει να βιώνει έναν τέτοιο αποχωρισμό.



Ο Θεός να τους δίνει δύναμη να σταθούν όρθιοι μέσα στη θλίψη.



Η σκέψη μου είναι… — Dimitris Avramopoulos (@Avramopoulos) August 7, 2025

Νίκος Παππάς

Χάρης Δούκας