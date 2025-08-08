Σοκ από τον θάνατο της Λένας Σαμαρά: Τα συλλυπητήρια του πολιτικού κόσμου
Από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη μέχρι τους αρχηγούς των κομμάτων και πλήθος στελεχών, τα λόγια ήταν «φτωχά» μπροστά στην τραγική απώλεια.
Σε βαρύ πένθος βυθίστηκε ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς και η οικογένειά του, μετά τον ξαφνικό θάνατο της κόρης του, Λένας Σαμαρά, σε ηλικία 34 ετών.
Η είδηση του αδόκητου χαμού της νεαρής γυναίκας, η οποία έφυγε από τη ζωή το βράδυ της Πέμπτης (7/8) από ανακοπή καρδιάς, συγκλόνισε τον πολιτικό κόσμο και σύσσωμη η πολιτική ηγεσία της χώρας εξέφρασε τα ειλικρινή της συλλυπητήρια. Από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη μέχρι τους αρχηγούς των κομμάτων και πλήθος στελεχών, τα λόγια ήταν «φτωχά» μπροστά στην τραγική απώλεια.
Κωνσταντίνος Τασούλας
Συγκλονισμένοι πληροφορηθήκαμε την τραγικά αδόκητη απώλεια της Λένας Σαμαρά. Εκ βάθους καρδίας συλλυπητήρια και κουράγιο στον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά και την οικογένειά του τούτες τις σπαρακτικές ώρες.
Κώστας Καραμανλής
Ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής έκανε την ακόλουθη δήλωση για την απώλεια της Λένας Σαμαρά:
«Συγκλονισμένος από την αδόκητη απώλεια της Λένας Σαμαρά, εκφράζω στην οικογένειά της τα συλλυπητήριά μου. Φίλε Αντώνη, Γεωργία, Κωνσταντίνε η σκέψη μας είναι σε σας. Ο Θεός να την αναπαύσει και να σας δίνει δύναμη».
Ντόρα Μπακογιάννη
Δήλωση της Ντόρας Μπακογιάννη για την απώλεια της κόρης του Αντώνη Σαμαρά: «Τα θερμότερα συλλυπητήριά μου στον Αντώνη, τη Γεωργία και τον Κώστα Σαμαρά. Δεν υπάρχουν λόγια για μια τόσο μεγάλη τραγωδία. Οι σκέψεις και οι προσευχές μου είναι μαζί τους».
Κυριάκος Μητσοτάκης
«Η οδύνη τους, οδύνη μας» έγραψε στο Facebook ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
Σωκράτης Φάμελλος
Δημήτρης Κουτσούμπας
Αλέξης Τσίπρας
Συλλυπητήριο μήνυμα του Αλέξη Τσίπρα για την απώλεια της Λένας Σαμαρά:
«Η είδηση του αδόκητου χαμού της Λένας Σαμαρά μας συγκλονίζει όλους. Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στους γονείς της Αντώνη και Γεωργία καθώς και σε όλους τους αγαπημένους της ανθρώπους».
Αλέξης Χαρίτσης
ΜέΡΑ25
Κωστής Χατζηδάκης
Παύλος Μαρινάκης
Γιώργος Μυλωνάκης
Νίκος Δένδιας
Γιώργος Γεραπετρίτης
«Η πρόωρη και άδικη απώλεια της Λένας Σαμαρά συνταράσσει κάθε ανθρώπινη ψυχή. Θερμά συλλυπητήρια στον Αντώνη και τη Γεωργία Σαμαρά που βιώνουν το ανείπωτο» αναφέρει ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σε δήλωσή του για την απώλεια της Λένας Σαμαρά.