Σκληρό παιχνίδι της μοίρας: Κορυφαίος καρδιολόγος, σπουδαίος άνθρωπος ο παππούς της Λένας Σαμαρά, Κωνσταντίνος

Ο Αντώνης και η Γεωργία Σαμαρά θρηνούν από χθες το βράδυ τον αδόκητο χαμό της κόρης τους Λένας από ανακοπή καρδιάς μέσα στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός - εκεί όπου ο πατέρας του πρώην Πρωθυπουργού και παππούς της 34χρονης είχε διαπρέψει ως καρδιολόγος.

Όσοι γνώρισαν τον Κωνσταντίνο Σαμαρά μιλούν για έναν κορυφαίο γιατρό και πάνω απ' όλα έναν σπουδαίο άνθρωπο που αφιέρωσε τη ζωή του στην επιστήμη παρέχοντας αφιλοκερδώς τις υπηρεσίες του ακόμα και στο πιο απομακρυσμένο χωριό της Μεσσηνίας.

Τιμήθηκε από την Α' Καρδιολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών για την προσφορά του στο σύστημα υγείας αλλά και το ερευνητικό του έργο.

Τον Φεβρουάριο του 2024 ο Δήμος Πύλου αποφάσισε την ονοματοδοσία του δημοτικού κτηρίου του παλαιού γυμνασίου Πύλου σε «Πολιτιστικό Κέντρο Πύλου Κωνσταντίνος Σαμαράς» στη μνήμη του μεγάλου γιατρού και σπουδαίου ανθρώπου που τίμησε μέχρι τέλους τον όρκο του υπηρετώντας και ως διευθυντής στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός».

Εκεί όπου χθες έσβησε μόλις στα 34 της χρόνια η εγγονή του, Λένα Σαμαρά από ανακοπή καρδιάς βυθίζοντας στη θλίψη όλο τον πολιτικό κόσμο - και όχι μόνον.



