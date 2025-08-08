Πολιτική Αντώνης Σαμαράς Λένα Σαμαρά Θάνατοι

Ο πολιτικός κόσμος σε σοκ από τον θάνατο της κόρης του Αντώνη Σαμαρά, Λένας

Θλίψη και οδύνη στον πολιτικό κόσμο της χώρας, και ειδικότερα στους κόλπους του κυβερνώντος κόμματος, σκόρπισε η είδηση του θανάτου της Λένας Σαμαρά, κόρης του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, η οποία πέθανε το βράδυ της Πέμπτης (7/8) σε ηλικία 34 ετών.

Η Λένα Σαμαρά άφησε την τελευταία της πνοή από ανακοπή στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός. Είχε αποφοιτήσει το 2008 από το Κολλέγιο Αθηνών και στη συνέχεια σπούδασε πολιτικός μηχανικός στο Λονδίνο.

Ο πολιτικός κόσμος με μηνύματά του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εκφράζει τη θλίψη του για τον αιφνίδιο και τραγικό θάνατο της 34χρονης Λένας. 

«Η οδύνη τους, οδύνη μας» έγραψε στο Facebook ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. 

 Κωστής Χατζηδάκης 

Παύλος Μαρινάκης

Γιώργος Μυλωνάκης 

Νίκος Δένδιας 

Νίκος Ανδρουλάκης 

Σωκράτης Φάμελλος 

Μάκης Βορίδης 

Απόστολος Τζιτζικώστας 

Τάσος Χατζηβασιλείου 

Νότης Μηταράκης 

Θάνος Πλεύρης 

Βασίλης Κικίλιας 

Δημήτρης Αβραμόπουλος 

Νίκος Παππάς 

Χάρης Δούκας 


