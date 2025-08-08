Ο πολιτικός κόσμος σε σοκ από τον θάνατο της κόρης του Αντώνη Σαμαρά, Λένας

Θλίψη και οδύνη στον πολιτικό κόσμο της χώρας, και ειδικότερα στους κόλπους του κυβερνώντος κόμματος, σκόρπισε η είδηση του θανάτου της Λένας Σαμαρά, κόρης του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, η οποία πέθανε το βράδυ της Πέμπτης (7/8) σε ηλικία 34 ετών.

Η Λένα Σαμαρά άφησε την τελευταία της πνοή από ανακοπή στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός. Είχε αποφοιτήσει το 2008 από το Κολλέγιο Αθηνών και στη συνέχεια σπούδασε πολιτικός μηχανικός στο Λονδίνο.

Ο πολιτικός κόσμος με μηνύματά του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εκφράζει τη θλίψη του για τον αιφνίδιο και τραγικό θάνατο της 34χρονης Λένας.

«Η οδύνη τους, οδύνη μας» έγραψε στο Facebook ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Κωστής Χατζηδάκης

Δεν το χωράει ο νους αυτό με την Λένα Σαμαρά! Όλοι μας είμαστε συγκλονισμένοι για την απώλεια της 34χρονης κοπέλας. Η σκέψη μου, όλων η σκέψη, είναι με τους γονείς της, τον Αντώνη και τη Γεωργία! Ο Θεός να τους δίνει δύναμη! — Kostis Hatzidakis (@K_Hatzidakis) August 7, 2025

Παύλος Μαρινάκης

Γιώργος Μυλωνάκης

Νίκος Δένδιας

Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στη Γεωργία και τον Αντώνη Σαμαρά για την απώλεια της κόρης τους Λένας. — Nikos Dendias (@NikosDendias) August 7, 2025

Νίκος Ανδρουλάκης

Η ξαφνική απώλεια της αγαπημένης κόρης του Αντώνη και της Γεωργίας Σαμαρά μας συγκλόνισε.

Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια.

Κουράγιο και δύναμη.

Η σκέψη μου είναι μαζί τους. — Nikos Androulakis (@androulakisnick) August 7, 2025

Σωκράτης Φάμελλος

Με ειλικρινή θλίψη εκφράζω τα θερμά μου συλλυπητήρια στον Αντώνη Σαμαρά και στην οικογένειά του για την απώλεια της αγαπημένης τους κόρης, Λένας.



Μπροστά σε αυτή την τραγική απώλεια και το ανείπωτο βάρος για τους γονείς, εύχομαι δύναμη και κουράγιο στον ίδιο και στην οικογένεια… — Socratis Famellos (@SFamellos) August 7, 2025

Μάκης Βορίδης

Είναι στιγμές συντριπτικές, είναι στιγμές που απλώς εύχεσαι να μην υπάρξουν. Πρόεδρε, δεν υπάρχουν λόγοι παρηγορητικοί για την απώλεια της κόρης σας. Τα συλλυπητήριά μας στη Γεωργία και σε εσάς, η σκέψη μας μαζί σας. Ο Κύριός μας παρηγοριά και ελπίδα. Καρτερία, υπομονή, κουράγιο. — Makis Voridis (@MakisVoridis) August 7, 2025

Απόστολος Τζιτζικώστας

Η σκέψη μου στον Αντώνη Σαμαρά και τη σύζυγό του Γεωργία για την απώλεια της αγαπημένης τους Λένας. Δεν υπάρχουν λόγια για έναν τέτοιο πόνο. Δύναμη και κουράγιο στον ίδιο και την οικογένειά του αυτές τις τόσο δύσκολες στιγμές. — Apostolos Tzitzikostas (@tzitzikostas) August 7, 2025

Τάσος Χατζηβασιλείου

Θερμά συλλυπητήρια στον πρώην Πρωθυπουργό @samaras_antonis και τη σύζυγό του Γεωργία για το θάνατο της αγαπημένης κόρης τους, Λένας.



Δεν υπάρχουν λόγια για μια τόσο μεγάλη απώλεια. — Tasos Chatzivasileiou (@tasos_chatziv) August 7, 2025

Νότης Μηταράκης

Βαθύτατη η θλίψη για την απώλεια της Λένας Σαμαρά, δεν βρίσκω λόγια. Ειλικρινή συλλυπητήρια στους γονείς και τον αδελφό της. — Νότης Μηταράκης - Notis Mitarachi (@nmitarakis) August 7, 2025

Θάνος Πλεύρης

Συλλυπητήρια στον πρόεδρο @samaras_antonis και την οικογένεια του για την απώλεια της κόρης τους. Κάθε λέξη δεν έχει νόημα σε τέτοιες καταστάσεις. — Θάνος Πλεύρης (@thanosplevris) August 7, 2025

Βασίλης Κικίλιας

Φτωχά τα λόγια Αντώνη και Γεωργία μου για να περιγράψουν τέτοια τραγωδία και πένθος. Μέσα από την καρδιά μου κουράγιο. — Vassilis Kikilias (@Vkikilias) August 7, 2025

Δημήτρης Αβραμόπουλος

Ανείπωτος ο πόνος και αδιανόητη η απώλεια.



Ο ξαφνικός θάνατος της αγαπημένης κόρης του Αντώνη και της Γεωργίας μας συγκλονίζει όλους.



Κανένας γονιός δεν πρέπει να βιώνει έναν τέτοιο αποχωρισμό.



Ο Θεός να τους δίνει δύναμη να σταθούν όρθιοι μέσα στη θλίψη.



Η σκέψη μου είναι… — Dimitris Avramopoulos (@Avramopoulos) August 7, 2025

Νίκος Παππάς

Χάρης Δούκας

Δεν υπάρχουν λόγια για έναν τόσο άδικο χαμό.



Με βαθιά θλίψη, εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στον Αντώνη Σαμαρά και στην οικογένειά του για την απώλεια της αγαπημένης τους κόρης.



Κουράγιο — Haris Doukas (@h_doukas) August 7, 2025



