Ο πολιτικός κόσμος σε σοκ από τον θάνατο της κόρης του Αντώνη Σαμαρά, Λένας
Θλίψη και οδύνη στον πολιτικό κόσμο της χώρας, και ειδικότερα στους κόλπους του κυβερνώντος κόμματος, σκόρπισε η είδηση του θανάτου της Λένας Σαμαρά, κόρης του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, η οποία πέθανε το βράδυ της Πέμπτης (7/8) σε ηλικία 34 ετών.
Η Λένα Σαμαρά άφησε την τελευταία της πνοή από ανακοπή στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός. Είχε αποφοιτήσει το 2008 από το Κολλέγιο Αθηνών και στη συνέχεια σπούδασε πολιτικός μηχανικός στο Λονδίνο.
Ο πολιτικός κόσμος με μηνύματά του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εκφράζει τη θλίψη του για τον αιφνίδιο και τραγικό θάνατο της 34χρονης Λένας.
«Η οδύνη τους, οδύνη μας» έγραψε στο Facebook ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.