Ανδρουλάκης: «Μας συγκλόνισε η ξαφνική απώλεια της αγαπημένης κόρης του Αντώνη Σαμαρά»

Συγκλονισμένος είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης μπροστά στην τραγική είδηση του θανάτου της Λένας Σαμαρά, κόρης του πρώην πρωθυπουργού, που πέθανε σε ηλικία 34 ετών.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής εκφράζει τα «ειλικρινή» του συλλυπητήρια στην οικογένεια του Αντώνη Σαμαρά και εύχεται «κουράγιο και δύναμη».

«Η ξαφνική απώλεια της αγαπημένης κόρης του Αντώνη και της Γεωργίας Σαμαρά μάς συγκλόνισε. Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια. Κουράγιο και δύναμη. Η σκέψη μου είναι μαζί τους», έγραψε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.