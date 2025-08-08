Φάμελλος για κόρη Σαμαρά: «Τραγική απώλεια και ανείπωτο βάρος, εύχομαι δύναμη και κουράγιο»

Τα συλλυπητήριά του εξέφρασε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος για τον θάνατο της κόρης του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά και εύχεται δύναμη και κουράγιο στον ίδιο και την οικογένειά του.

Πιο συγκεκριμένα, σε γραπτή του δήλωση, ο Σωκράτης Φάμελλος αναφέρει:

«Με ειλικρινή θλίψη εκφράζω τα θερμά μου συλλυπητήρια στον Αντώνη Σαμαρά και στην οικογένειά του για την απώλεια της αγαπημένης τους κόρης, Λένας. και στην οικογένεια του».