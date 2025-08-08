Μητσοτάκης για θάνατο κόρης Αντώνη Σαμαρά: Κάθε λέξη μικρή και αδύναμη μπροστά σε τέτοιο πένθος

Τη θλίψη του εξέφρασε σε ανάρτηση που έκανε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, σχετικά με τον θάνατο της κόρης του πρώην πρωθυπουργού, Αντώνη Σαμαρά, σε ηλικία μόλις 34 ετών.

Αναλυτικά, ο πρωθυπουργός έγραψε:

«Κάθε λέξη αποδεικνύεται μικρή και αδύναμη μπροστά στο μέγεθος ενός τέτοιου πένθους. Η ξαφνική και τόσο άδικη απώλεια της Λένας Σαμαρά μας συγκλονίζει όλους. Η σκέψη μας με τη Μαρέβα είναι με τον Αντώνη και τη Γεωργία. Η οδύνη τους, οδύνη μας. Κουράγιο…».