Αβραμόπουλος για τον θάνατο της κόρης Σαμαρά: «Ανείπωτος πόνος»

Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος ήταν ο πρώτος που έσπευσε να εκφράσει τα συλλυπητήριά του για τον θάνατο της νεαρής κοπέλας.

Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Ευρωπαίος Επίτροπος, Δημήτρης Αβραμόπουλος / Reuters
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Συγκλονισμένος είναι ο πολιτικός κόσμος -και όχι μόνο- από την είδηση του ξαφνικού θανάτου της κόρης του Αντώνη Σαμαρά, Λένας, η οποία έφυγε αναπάντεχα από τη ζωή σε ηλικία 34 ετών. 

Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος ήταν ο πρώτος που έσπευσε να εκφράσει τα συλλυπητήριά του για τον θάνατο της νεαρής κοπέλας, που βύθισε στη θλίψη την οικογένεια του πρώην πρωθυπουργού. 

Η ανάρτηση του Δημήτρη Αβραμόπουλου: 

«Ανείπωτος ο πόνος και αδιανόητη η απώλεια.

Ο ξαφνικός θάνατος της αγαπημένης κόρης του Αντώνη και της Γεωργίας μας συγκλονίζει όλους.

Κανένας γονιός δεν πρέπει να βιώνει έναν τέτοιο αποχωρισμό.

Ο Θεός να τους δίνει δύναμη να σταθούν όρθιοι μέσα στη θλίψη.

Η σκέψη μου είναι κοντά τους, με βαθιά συμπόνια και σεβασμό».

Υπενθυμίζεται ότι η κόρη του Αντώνη Σαμαρά, Λένα, άφησε την τελευταία της πνοή το βράδυ της Πέμπτης 7 Αυγούστου 2025 στον Ευαγγελισμό.

