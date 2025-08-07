Αβραμόπουλος για τον θάνατο της κόρης Σαμαρά: «Ανείπωτος πόνος»

Συγκλονισμένος είναι ο πολιτικός κόσμος -και όχι μόνο- από την είδηση του ξαφνικού θανάτου της κόρης του Αντώνη Σαμαρά, Λένας, η οποία έφυγε αναπάντεχα από τη ζωή σε ηλικία 34 ετών.

Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος ήταν ο πρώτος που έσπευσε να εκφράσει τα συλλυπητήριά του για τον θάνατο της νεαρής κοπέλας, που βύθισε στη θλίψη την οικογένεια του πρώην πρωθυπουργού.

Η ανάρτηση του Δημήτρη Αβραμόπουλου:

«Ανείπωτος ο πόνος και αδιανόητη η απώλεια.



Ο ξαφνικός θάνατος της αγαπημένης κόρης του Αντώνη και της Γεωργίας μας συγκλονίζει όλους.



Κανένας γονιός δεν πρέπει να βιώνει έναν τέτοιο αποχωρισμό.



Ο Θεός να τους δίνει δύναμη να σταθούν όρθιοι μέσα στη θλίψη.



Η σκέψη μου είναι κοντά τους, με βαθιά συμπόνια και σεβασμό».

Υπενθυμίζεται ότι η κόρη του Αντώνη Σαμαρά, Λένα, άφησε την τελευταία της πνοή το βράδυ της Πέμπτης 7 Αυγούστου 2025 στον Ευαγγελισμό.