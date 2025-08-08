Ποια ήταν η κόρη του Αντώνη Σαμαρά, Λένα, που έσβησε ξαφνικά στα 34 χρόνια της
Η κόρη του πρώην πρωθυπουργού επέλεξε να μείνει μακριά από κάθε προβολή και δημοσιότητα.
Σε βαρύ πένθος έχει βυθιστεί η οικογένεια του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά από τον αδόκητο χαμό της κόρης τους, Λένας, σε ηλικία 34 ετών. Η Λένα Σαμαρά άφησε την τελευταία της πνοή από ανακοπή στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» προκαλώντας σοκ και οδύνη στον πολιτικό κόσμο της χώρας -και όχι μόνο.
Ο Αντώνης Σαμαράς είχε μεγάλη αδυναμία στην κόρη του, Λένα, που υπήρξε το πρώτο παιδί της οικογένειας (ο πρώην πρωθυπουργός έχει αποκτήσει με την σύζυγό του Γεωργία και έναν γιο, τον Κώστα, που γεννήθηκε το 1998).
Η Λένα Σαμαρά είχε αποφοιτήσει το 2008 από το Κολλέγιο Αθηνών και στη συνέχεια σπούδασε πολιτικός μηχανικός στο Λονδίνο. Δεν ασχολήθηκε με την πολιτική ενώ και οι δημόσιες εμφανίσεις της ήταν μετρημένες. Διατηρούσε πάντα ένα προφίλ χαμηλών τόνων και φρόντιζε να μένει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.
Οι λιγοστές δημόσιες εμφανίσεις της ήταν σχεδόν πάντα εκτός πολιτικής σκηνής, και κυρίως σε εκδηλώσεις πολιτιστικού χαρακτήρα, στο πλευρό των γονιών της.
Όσοι την γνώριζαν, μιλούσαν με τα καλύτερα λόγια για τον χαρακτήρα, την παιδεία και τους τρόπους της.
Το σκληρό παιχνίδι της μοίρας
Μια λεπτομέρεια, που δίνει ακόμη πιο τραγική διάσταση στην ξαφνική απώλεια της κόρης του πρώην πρωθυπουργού και πρώην προέδρου της ΝΔ, είναι ότι η Λένα Σαμαρά άφησε την τελευταία της πνοή μέσα στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» - εκεί όπου ο πατέρας του πρώην πρωθυπουργού και παππούς της 34χρονης είχε διαπρέψει ως καρδιολόγος.
Όσοι γνώρισαν τον Κωνσταντίνο Σαμαρά μιλούν για έναν κορυφαίο γιατρό και πάνω απ' όλα έναν σπουδαίο άνθρωπο που αφιέρωσε τη ζωή του στην επιστήμη παρέχοντας αφιλοκερδώς τις υπηρεσίες του ακόμα και στο πιο απομακρυσμένο χωριό της Μεσσηνίας.
Τιμήθηκε από την Α' Καρδιολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών για την προσφορά του στο σύστημα υγείας αλλά και το ερευνητικό του έργο.
Τον Φεβρουάριο του 2024 ο Δήμος Πύλου αποφάσισε την ονοματοδοσία του δημοτικού κτηρίου του παλαιού γυμνασίου Πύλου σε «Πολιτιστικό Κέντρο Πύλου Κωνσταντίνος Σαμαράς» στη μνήμη του μεγάλου γιατρού και σπουδαίου ανθρώπου που τίμησε μέχρι τέλους τον όρκο του υπηρετώντας και ως διευθυντής στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός».
Σε κατάσταση «σοκ» ο πολιτικός κόσμος
Σε βαρύ πένθος βυθίστηκε ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς και η οικογένειά του, μετά τον ξαφνικό θάνατο της κόρης του, Λένας Σαμαρά, σε ηλικία 34 ετών.
Η είδηση του αδόκητου χαμού της νεαρής γυναίκας, η οποία έφυγε από τη ζωή το βράδυ της Πέμπτης (7/8) από ανακοπή καρδιάς, συγκλόνισε τον πολιτικό κόσμο και σύσσωμη η πολιτική ηγεσία της χώρας εξέφρασε τα ειλικρινή της συλλυπητήρια. Από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη μέχρι τους αρχηγούς των κομμάτων και πλήθος στελεχών, τα λόγια ήταν «φτωχά» μπροστά στην τραγική απώλεια.
Κώστας Καραμανλής
Ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής έκανε την ακόλουθη δήλωση για την απώλεια της Λένας Σαμαρά:
«Συγκλονισμένος από την αδόκητη απώλεια της Λένας Σαμαρά, εκφράζω στην οικογένειά της τα συλλυπητήριά μου. Φίλε Αντώνη, Γεωργία, Κωνσταντίνε η σκέψη μας είναι σε σας. Ο Θεός να την αναπαύσει και να σας δίνει δύναμη».
«Η οδύνη τους, οδύνη μας» έγραψε στο Facebook ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
Σωκράτης Φάμελλος
Δημήτρης Κουτσούμπας
Αλέξης Τσίπρας
Συλλυπητήριο μήνυμα του Αλέξη Τσίπρα για την απώλεια της Λένας Σαμαρά:
«Η είδηση του αδόκητου χαμού της Λένας Σαμαρά μας συγκλονίζει όλους. Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στους γονείς της Αντώνη και Γεωργία καθώς και σε όλους τους αγαπημένους της ανθρώπους».