Έλενα Λυμπέρη: Βαθιά θλίψη για τον θάνατο της Λένας Σαμαρά -Η ιστορία που συνδέει τις δύο οικογένειες

Συγκινητικά μηνύματα συμπαράστασης και αγάπης έστειλε η Έλενα Μακρή Λυμπέρη μέσα από αναρτήσεις στον προσωπικό της λογαριασμό στο instagram, στην οικογένεια του Αντώνη Σαμαρά που θρηνεί την απώλεια της 34χρονης κόρης τους Λένας.

«Τα λόγια είναι περιττά. Όπως είπαν οι αρχαίοι πρόγονοί μας όταν οι γονείς θάβουν το παιδί τους σε καιρό ειρήνης είναι η απόλυτη τραγωδία» σχολίασε στο πρώτο της story η σύζυγος του εκδότη Αντώνη Λυμπέρη.

φωτογραφία instagram

Και συνέχισε: «Θέλω να πω δύο λόγια για αυτή την εξαιρετική γυναίκα, τη Γεωργία Σαμαρά που πέρα από τη φιλική οικογενειακή γνωριμία που είχαμε λόγω του άντρα μου, στάθηκε δίπλα μου ενώ δεν είχε κανένα όφελος ποτέ. Τα παιδιά μας βρίσκονταν με το σχολείο τους στη Δανία για να εκπροσωπήσουν αθλητικά το σχολείο τους.

φωτογραφία instagram

Ο γιος μου Αλέξανδρος αρρώστησε με γρίπη και 40 πυρετό και η Γεωργία ξενύχτησε μαζί του δίνοντάς του φάρμακα όλο το βράδυ και με καθησύχασε στο τηλέφωνο. “Έκανα αυτό που θα έκανε μια οποιαδήποτε μάνα για το παιδί της” μου έλεγε στα ευχαριστώ μου! Τόσο πόνο Γεωργία μου δεν περίμενα να σου επιφυλάσσει το μέλλον. Τα ταπεινά μου συλλυπητήρια στον απίστευτο πόνο σας».