«Πως να αντέξω χωρίς εσένα;»: Το σπαρακτικό «αντίο» του Κώστα Σαμαρά στην αδερφή του, Λένα

Βαρύ πένθος επικρατεί στον πολιτικό κόσμο και στην ελληνική κοινωνία μετά την είδηση του θανάτου της Λένας Σαμαρά, κόρης του Αντώνη Σαμαρά, και της Γεωργίας Κρητικού. Η Λένα Σαμαρά άφησε την τελευταία πνοή της αιφνιδίως την Πέμπτη 7 Αυγούστου σε ηλικία μόλις 34 ετών μετά από από ανακοπή που υπέστη στο Νοσοκομείο «Ευαγγελισμός».

Μετά την λιτή ανάρτηση του Αντώνη Σαμαρά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Παρασκευή στην οποία ανακοίνωσε την ημέρα και ώρα της εξοδίου ακολουθίας και ο αδερφός της Λένας, Κωστας Σαμαράς, έκανε νωρίτερα στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook μια σπαρακτική ανάρτηση θέλοντας πει το δικό του «αντίο» στην πολυαγαπημένη του αδερφή που έφυγε τόσο αιφνίδια από τη ζωή σκορπώντας θλίψη και οδύνη σε όλους. Την ανάρτηση συνόδευσε και μια φωτογραφία στην οποία χαμογελούν στον φακό αγκαλιασμένοι.

«Αγγελούδι μου, αδερφούλα μου…θα έδινα την ζωή μου για να μην συμβεί αυτό…

Πως να αντέξω χωρίς εσένα, την ζεστή αγκαλιά σου και την υπέροχη ψυχή σου, που μας γέμιζε όλους καθημερινά…

Στα δύσκολα και στα εύκολα ήμασταν πάντα μαζί ο ένας να στηρίζει τον άλλον…

Δεν θα φύγεις ποτέ…είσαι κομμάτι παντοτινό της καρδιάς και της ζωής μας…Σε λατρεύω Λενάκι μου», σημειώνει χαρακτηριστικά ο Κώστας Σαμαράς, σε λεζάντα φωτογραφίας με την αδικοχαμένη αδερφή του.



Δείτε την ανάρτηση του Κώστα Σαμαρά:

Λένα Σαμαρά: Προσπαθούσαν 50 λεπτά να την επαναφέρουν

Το μεγαλύτερο παιδί του Αντώνη Σαμαρά και της συζύγου του Γεωργίας, η μοναχοκόρη τους, Λένα, πέθανε χθες Πέμπτη (7/8) σε ηλικία 34 ετών στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» αφού υπέστη επιληπτικό επεισόδιο και τελικά κατέληξε από ανακοπή.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η 34χρονη Λένα Σαμαρά αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία και ζάλη. Διακομίστηκε αρχικά στο Σισμανόγλειο Νοσοκομείο, ενώ λίγο αργότερα κρίθηκε ότι θα πρέπει να μεταφερθεί στον Ευαγγελισμό, προκειμένου να υποβληθεί σε εξειδικευμένες νευρολογικές εξετάσεις.

Η Λένα Σαμαρά εκδήλωσε επιληπτικό επεισόδιο και διασωληνώθηκε. Η κατάστασή της επιδεινώθηκε ραγδαία και υπέστη ανακοπή καρδιάς. Όπως αναφέρουν πληροφορίες, οι γιατροί προσπαθούσαν επί 50 λεπτά να την επαναφέρουν στη ζωή. Οι γονείς της, Αντώνης και Γεωργία Σαμαρά, βρίσκονταν στο πλευρό της μέχρι της τελευταία στιγμή.

Αξίζει να σημειωθεί πως ολόκληρος ο πολιτικός κόσμος -και όχι μόνο- έχει συγκλονιστεί από τον τραγικό χαμό της κόρης του Αντώνη Σαμαρά, με σύσσωμη την πολιτική ηγεσία του τόπου να εκφράζει την οδύνη της με συλλυπητήρια μηνύματα.