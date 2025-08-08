Η ανακοίνωση για τον θάνατο της Λένας Σαμαρά - Οι ενδελεχείς εξετάσεις και η ραγδαία επιδείνωση

Σε ανακοίνωση αναφορικά με το τί ακριβώς εκτυλίχθηκε χθες Πέμπτη 97/8) από τη στιγμή που μπήκε στο νοσοκομείο η Λένα Σαμαρά μέχρι τη στιγμή του θανάτου της, εξέδωσε η Διοίκηση της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας.

Σύμφωνα με την εν λόγω ανακοίνωση, η κόρη του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στα επείγοντα του Σισμανόγλειου γύρω στις 13:00 το μεσημέρι «όπου και εξετάστηκε από ομάδα ιατρών (νευρολόγος, παθολόγος, καρδιολόγος, οφθαλμίατρος) και πραγματοποιήθηκε πλήρης νευρολογική, παθολογική, καρδιολογική και οφθαλμολογική εκτίμηση».

Μετά τις εξετάσεις κρίθηκε επιβεβλημένη η διακομιδή της σε νευρολογική κλινική με αποτέλεσμα η Λένα Σαμαρά να διακομιστεί σε σταθερή κατάσταση στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», όπου και εισήχθη στη Νευρολογική Κλινική.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, ενώ την εξέταζαν οι γιατροί, «η ασθενής παρουσίασε ραγδαία επιδείνωση και παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού του νοσοκομείου η ασθενής κατέληξε στις 07/08 στις 22.29».

Η ανακοίνωση για τον θάνατο της Λένας Σαμαρά

Αναλυτικά, στην ανακοίνωση της 1ης ΥΠΕ αναφέρεται:

«Η ασθενής Ε.Σ. μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στις 7/8 περί τις 13.00 στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Γ.Ν.Α. ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ κατά τη διάρκεια της πρωινής Εφημέρευσης, όπου και εξετάστηκε από ομάδα ιατρών (νευρολόγος ,παθολόγος , καρδιολόγος, οφθαλμίατρος) και πραγματοποιήθηκε πλήρης νευρολογική, παθολογική, καρδιολογική και οφθαλμολογική εκτίμηση.

Αφού ολοκληρώθηκε ο πλήρης κλινικός, εργαστηριακός και απεικονιστικός έλεγχος κρίθηκε επιβεβλημένη η διακομιδή της σε νευρολογική κλινική. Η ασθενής διακομίσθηκε σταθεροποιημένη με ασθενοφόρο και συνοδεία ιατρού στο νοσοκομείο Γ.Ν.Α. «Ευαγγελισμός» και εισήχθη στη Νευρολογική Κλινική του νοσοκομείου για περαιτέρω διερεύνηση και αντιμετώπιση.

Κατά την διάρκεια της διερεύνησης των αιτιών της κατάστασης της, η ασθενής παρουσίασε ραγδαία επιδείνωση και παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού του νοσοκομείου η ασθενής κατέληξε στις 07/08 στις 22.29».