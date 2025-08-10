Καταγγελία για το Νοσοκομείο «Γεννηματά»: 'Επεσε ασανσέρ, λαχτάρα για ακτινολόγο

«Ελεύθερη πτώση» από τον τρίτο όροφο έκανε ασανσέρ στο νοσοκομείο «Γεννηματάς» της Αθήνας, σύμφωνα με καταγγελία που έγινε σήμερα, Κυριακή 10 Αυγούστου. από τους εργαζόμενους.



Σύμφωνα με την καταγγελία το ασανσέρ έπεσε στο κενό από τον τρίτο όροφο του νοσοκομείου «Γεννηματάς» στο ισόγειο και από τύχη δεν υπήρξαν θύματα.



Μάλιστα, μέσα στο ασανσέρ εκείνη την ώρα βρισκόταν εργαζόμενη τεχνολόγος με βαρύ ακτινολογικό μηχάνημα.

Το ασανσέρ του νοσοκομείου «Γεννηματά»



Τη στιγμή που η τεχνολόγος βρισκόταν μέσα στο ασανσέρ, εκείνο άρχισε να υποχωρεί και ευτυχώς με τη βοήθεια συναδέλφου της πρόλαβε να βγει έξω.



Ακολούθως, με ανοιχτή την πόρτα ο θάλαμος υποχώρησε και βρέθηκε στο ισόγειο.

Γιαννάκος: «Να αποδοθούν ευθύνες όπου υπάρχουν»





Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος αναφέρει τα εξής:



«Σήμερα το μεσημέρι στο νοσοκομείο ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ της Αθήνας είχαμε βλάβη σε κεντρικό ασανσέρ που εξυπηρετεί τα επείγοντα και πολλά τμήματα και κλινικές του νοσοκομείου.



Συνάδελφος τεχνολόγος κλήθηκε να διενεργήσει επείγουσα ακτινογραφία στη χειρουργική κλινική.



Πήρε το ασανσέρ από το ισόγειο μαζί με το φορητό ακτινολογικό μηχάνημα για να ανέβει στο τρίτο όροφο που είναι η χειρουργική κλινική.



Όταν έφθασε στο τρίτο όροφο άνοιξε η πόρτα του ασανσέρ και προσπάθησε να βγεί έξω με το μηχάνημα.



Ξαφνικά με ανοικτή τη πόρτα το ασανσέρ άρχισε να υποχωρεί προς τα κάτω.



Ή συνάδελφος είχε μισό βγάλει έξω από τη πόρτα το μηχάνημα.



Κατατρόμαξε ζήτησε βοήθεια και την τελευταία στιγμή με τη βοήθεια συνοδού κατάφερε να βγει έξω με το μηχάνημα.



Μπορούσε να εγκλωβιστεί μέσα στο ασανσέρ και να την καταπλακώσει το μηχάνημα.



Ευτυχώς δεν είχαμε κανένα τραυματισμό συναδέλφου ή και ασθενή.



Το ασανσέρ είναι ακινητοποιημένο. Εκλήθη η αστυνομία που ήδη διεξάγει έρευνα.



Επισημαίνουμε ότι τα νοσοκομεία κάνουν κανονικά τις συντηρήσεις των ασανσέρ και διαθέτουν πιστοποιητικά καλής λειτουργίας από πιστοποιημένες εταιρείες.



Από ότι με ενημέρωσαν στο συγκεκριμένο ασανσέρ έχει γίνει συντήρηση και διαθέτει πιστοποιητικό ασφαλούς λειτουργίας.

Τι σόι ελέγχους κάνουν αυτές οι εταιρείες.



Διεξάγεται έρευνα από την αστυνομία, όπως θα διεξαχθεί ΕΔΕ. Να αποδοθούν οι ευθύνες όπου υπάρχουν. Οι εταιρείες πιστοποίησης επιτέλους να κάνουν καλά τη δουλειά τους».

Η ανακοίνωση της διοίκησης του νοσοκομείου



Για το συμβάν εξέδωσε ανακοίνωση η Διοίκηση του Νοσοκομείου ΓΝΑ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ, η οποία αναφέρει τα εξής: «Σήμερα, 10/08/2025 και ώρα περίπου 13:15, σημειώθηκε περιστατικό σε θάλαμο ανελκυστήρα, ο οποίος, σύμφωνα με δήλωση της εργαζόμενης τεχνολόγου που επέβαινε, κινήθηκε απροσδόκητα προς τα κάτω. Η εργαζόμενη εξήλθε χωρίς να υποστεί τραυματισμό και συνέχισε την εργασία της με δική της πρωτοβουλία.



Από τον επιτόπιο έλεγχο που διενήργησαν οι τεχνικοί, ο ανελκυστήρας διαπιστώθηκε ότι λειτουργούσε κανονικά. Παρ' όλα αυτά, η Διοίκηση αποφάσισε την άμεση ακινητοποίησή του για λόγους ασφαλείας, έως την ολοκλήρωση πλήρους τεχνικού ελέγχου.



Ο ανελκυστήρας διαθέτει εν ισχύ όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά συντήρησης, και οι προγραμματισμένες συντηρήσεις πραγματοποιούνται κανονικά από αδειοδοτημένη εταιρεία, σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα. Σημειώνεται ότι η τελευταία συντήρηση του ανελκυστήρα πραγματοποιήθηκε στις 19 Ιουλίου 2025.



Για την πλήρη διερεύνηση του συμβάντος, η Διοίκηση έχει διατάξει Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ)».