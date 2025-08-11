Άδωνις Γεωργιάδης για πτώση ασανσέρ στο «Γεννηματάς»: «Δεν διαπιστώθηκε καμία απολύτως βλάβη»

Διευκρινίσεις έδωσε με ανάρτησή του ο Άδωνις Γεωργιάδης για το πως έγινε το σοβαρό ατύχημα με το ασανσέρ στο νοσοκομείο «Γεννηματάς», χθες Κυριακή (10/8). Μάλιστα, ο υπουργός Υγείας ξεκαθάρισε πως η καταγγελία της γιατρού, η οποία πήδηξε τελευταία στιγμή από τον ανελκυστήρα, εξετάζεται από τις Αρχές.

Ο υπουργός Υγείας τόνισε πως μετά την πτώση του ασανσέρ στο «Γεννηματάς», η εταιρεία που έχει αναλάβει τη συντήρηση, ξεκίνησε έρευνα για το περιστατικό και δεν διαπιστώθηκε καμία βλάβη. Ο Άδωνις Γεωργιάδης στη συνέχεια ανέφερε πως τα πιστοποιητικά του ασανσέρ ελέγχθηκαν και βρέθηκαν έγκυρα και γνήσια ενώ η τελευταία συντήρηση του ανελκυστήρα έγινε μόλις στις 20 Ιουλίου.

«Την καταγγελία η εργαζόμενη την έκανε πολλές ώρες μετά και αφού τελείωσε κανονικά τη βάρδια της, αρχικά ισχυρίστηκε ότι έπεσε στο ισόγειο, μετά το διόρθωσε στον από κάτω ακριβώς όροφο», ισχυρίστηκε ακόμα.

«Οι ασθενείς μας, οι συνοδοί και οι εργαζόμενοι δεν έχουν να φοβούνται τίποτε».

Η ανάρτηση Γεωργιάδη

Αναλυτικά η ανάρτηση που έκανε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης:

«Ως προς την καταγγελία περί πτώσης του ανελκυστήρα χθες στο Νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς» α) η εταιρία που κάνει την συντήρηση και έχει εκδώσει τα σχετικά πιστοποιητικά (από τις μεγαλύτερες στην Ελλάδα) εξέτασε αμέσως μετά την καταγγελία τον ανελκυστήρα και δεν διαπίστωσε καμία απολύτως βλάβη του, β) στην Αστυνομία που κλήθηκαν ο υπεύθυνος της εταιρίας και ο τεχνικός ασφάλειας του Νοσοκομείου, ελέγχθηκαν όλα τα πιστοποιητικά και βρέθηκαν έγκυρα και γνήσια, ο δε τεχνικός ασφαλείας, υπάλληλος του Νοσοκομείου μας, κατέθεσε ότι πρόσφατα (στις 20 Ιουλίου) έγινε η τελευταία συντήρηση του και δεν διαπίστωσε ο ίδιος κανένα απολύτως πρόβλημα.

Κατόπιν αυτών των ελέγχων η αστυνομία τους άφησε ελεύθερους, χωρίς καμία κατηγορία, γ) την καταγγελία η εργαζόμενη την έκανε πολλές ώρες μετά και αφού τελείωσε κανονικά την βάρδια της, αρχικά ισχυρίστηκε ότι έπεσε στο ισόγειο, μετά το διόρθωσε στον από κάτω ακριβώς όροφο. Οι σχετικές δριμείς ανακοινώσεις έγιναν από συνδικαλιστές και όχι από την ίδια. Σε κάθε περίπτωση η καταγγελία εξετάζεται και από την διοίκηση και από τις αρμόδιες αρχές.

Μετά το γεγονός στον Ερυθρό Σταυρό έχω εκδώσει σχετική εγκύκλιο, όπου διέταξα όλες τις διοικήσεις των νοσοκομείων να κάνουν εκ νέου επισταμένο έλεγχο συντήρησης σε όλους τους ανελκυστήρες, όλων των νοσοκομείων του ΕΣΥ. Οι ασθενείς μας, οι συνοδοί και οι εργαζόμενοι μας δεν έχουν να φοβούνται απολύτως τίποτε. Σε όλους τους ανελκυστήρες έχουμε τα πλέον πρόσφατα και έγκυρα πιστοποιητικά ασφαλείας. Με την ασφάλεια δεν παίζουμε, αλλά δεν πρέπει σε τόσο σοβαρά θέματα να παίζονται επικοινωνιακά και αντιπολιτευτικά παιχνίδια».