Αντί στεφάνου για τη Λένα Σαμαρά: Η οικογένεια ζητά ενίσχυση σε κοινωφελείς φορείς

Η οικογένεια Σαμαρά, σε ένδειξη σεβασμού και τιμής στη μνήμη της αγαπημένης τους Λένας, απευθύνει θερμή παράκληση προς όσους επιθυμούν να εκφράσουν συλλυπητήρια, να μην καταθέσουν στεφάνια, αλλά αντί αυτού να ενισχύσουν οικονομικά κοινωφελείς οργανισμούς που στηρίζουν ουσιαστικά συνανθρώπους μας.

«Αυτό θα ήθελε η Λένα μας», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση που εξέδωσαν οι οικείοι της, προτρέποντας φίλους, συγγενείς και γνωστούς να στηρίξουν φορείς με κοινωνικό και ανθρωπιστικό έργο. Η κηδεία της Λένας Σαμαρά θα γίνει στις 11 Αυγούστου στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων, του Α’ Κοιμητηρίου Αθηνών.

Συγκεκριμένα, οι ενισχύσεις μπορούν να κατατεθούν σε τρεις σημαντικούς φορείς:

Ίδρυμα Βασίλη Παπαντωνίου (ΙΒΠ)

IBAN: GR9301104270000042748015718 (Τράπεζα NBG) Γυναικεία Κοινοβιακή Ιερά Μονή Αγ. Ηλαρίωνα Προμάχων Αριδαίας

IBAN: GR6702603220000120201023242 (Eurobank) Άσυλο Ανιάτων Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας «Η Στέγη της Εκκλησίας»

IBAN: GR7302602600000820101744921 (Eurobank)

Η επιλογή αυτή της οικογένειας εκφράζει την επιθυμία τους η μνήμη της Λένας να συμβάλλει στη στήριξη εκείνων που έχουν ανάγκη, μετατρέποντας το πένθος σε μία πράξη αγάπης και αλληλεγγύης.

Η οικογένεια εύχεται η πρωτοβουλία τους να βρει ανταπόκριση και να τιμήσει με τον πιο ουσιαστικό τρόπο τη μνήμη τηςΛένας Σαμαρά.