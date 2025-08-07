Δήμος Επιδαύρου: Καθαρισμός 40.000 τ.μ. αντιπυρικών ζωνών για την πρόληψη πυρκαγιών

Με στόχο την πρόληψη πυρκαγιών και την ενίσχυση της πυροπροστασίας, ο Δήμος Επιδαύρου συνεχίζει τις δράσεις καθαρισμού κρίσιμων περιοχών, εντός και περιμετρικά των οικισμών.

Το τελευταίο διάστημα καθαρίστηκαν περισσότερα από 40.000 τετραγωνικά μέτρα αντιπυρικών ζωνών, πλάτους 10 μέτρων, στα όρια των κατοικημένων περιοχών του Δήμου, αλλά και πέριξ του Αρχαιολογικού Χώρου της Επιδαύρου.

