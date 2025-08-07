Στην ευρωπαϊκή πολιτιστική «ελίτ» το Κοιμητήριο και το Πάρκο Κολοκοτρώνη

Με ομόφωνη απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Ναυπλιέων, εγκρίθηκε η ένταξη του Κοιμητηρίου Ναυπλίου στην Ένωση Σημαντικών Κοιμητηρίων Ευρώπης (Association of Significant Cemeteries in Europe- ASCE), και του Πάρκου Κολοκοτρώνη στους Ιστορικούς Κήπους της Ευρώπης (European Route of Historical Gardens- ERHG).

Η απόφαση αυτή, που ελήφθη τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο στην εξωστρεφή πολιτιστική στρατηγική του Δήμου Ναυπλιέων, δίνοντας έμφαση στη διατήρηση, ανάδειξη και διεθνή δικτύωση των τοπόσημων της πόλης.

