Εικόνες που εντυπωσιάζουν: Δεκάδες ροζ φλαμίνγκο στον υδροβιότοπο του Ναυπλίου

Τυχεροί ήταν όσοι βρέθηκαν τις τελευταίες ημέρες στο Ναύπλιο, καθώς αντίκρυσαν ένα απίστευτο θέαμα.

Δεκάδες ροζ φλαμίνγκο πέρασαν στην θάλασσα του Αργολικού, κάνοντας μια στάση.

Συγκεκριμένα, στον Υδροβιότοπο που βρίσκεται μεταξύ Ναυπλίου και Νέας Κίου έφτασαν σαράντα φλαμίνγκο. Τα πανέμορφα φοινοκόπτερα βρήκαν στην περιοχή το ιδανικό περιβάλλον για να ξεκουραστούν, κάτι που γίνεται συχνά μέσα στον χρόνο.

Εντυπωσιακές εικόνες

Τα ροζ φλαμίνγκο «πιάστηκαν» στον φακό, με τις εντυπωσιακές εικόνες να αναδεικνύουν την οικολογική αξία του τόπου.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

