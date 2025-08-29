Η απρόσμενη ομορφιά της φύσης: Φλαμίνγκο έκανε «στάση» σε παραλία της Σύρου - Δείτε φωτογραφίες

Ένα μοναδικό θέαμα αντίκρισαν οι λουόμενοι στην παραλία Βούλγαρη της Σύρου, όταν ένα φλαμίνγκο εμφανίστηκε στον όρμο, κλέβοντας τις εντυπώσεις. Το εντυπωσιακό πτηνό κινούνταν στα νερά της περιοχής και ξεκουράστηκε για περίπου 20 λεπτά, πριν ανοίξει τα φτερά του και απομακρυνθεί.

Η παρουσία φλαμίνγκο στις Κυκλάδες θεωρείται σπάνιο φαινόμενο, με εξαίρεση τη Νάξο, όπου κατά καιρούς τα ροζ φλαμίνγκο επισκέπτονται υγροτόπους και αλμυρές εκτάσεις.

Στη Σύρο, ωστόσο, η εμφάνιση ενός τέτοιου πουλιού αποτελεί ασυνήθιστο γεγονός και μια ξεχωριστή στιγμή για την τοπική φύση, υπενθυμίζοντας τον πλούτο της βιοποικιλότητας στο Αιγαίο.

Δείτε εικόνες:

Cyclades24.gr

Cyclades24.gr

Δεκάδες ροζ φλαμίνγκο στον υδροβιότοπο του Ναυπλίου

Τυχεροί ήταν όσοι βρέθηκαν τις τελευταίες ημέρες και στο Ναύπλιο, καθώς αντίκρυσαν δεκάδες ροζ φλαμίνγκο που πέρασαν στην θάλασσα του Αργολικού, κάνοντας μια στάση.

Συγκεκριμένα, στον Υδροβιότοπο που βρίσκεται μεταξύ Ναυπλίου και Νέας Κίου έφτασαν σαράντα φλαμίνγκο. Τα πανέμορφα φοινοκόπτερα βρήκαν στην περιοχή το ιδανικό περιβάλλον για να ξεκουραστούν, κάτι που γίνεται συχνά μέσα στον χρόνο.