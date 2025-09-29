Αυτή η χώρα διοργανώνει διαγωνισμό «Πουλί της Χρονιάς» για ιερό σκοπό - Δείτε τον φετινό νικητή

Το γεράκι της Νέας Ζηλανδίας στέφθηκε νικητής του ετήσιου διαγωνισμού «Πουλί της Χρονιάς» της χώρας, λαμβάνοντας το 21% των έγκυρων ψήφων.

Το ταχύτατο αυτό κυνηγετικό γεράκι, που οι ιθαγενείς Μαορί ονομάζουν kārearea, είναι ικανό να φτάσει τα 200 χιλιόμετρα την ώρα σε μια «βουτιά», γεγονός που το καθιστά επιδέξιο στο κυνήγι στα πυκνά δάση της Νέας Ζηλανδίας.

Το είδος αυτό βρίσκεται σε κίνδυνο, καθώς έχουν απομείνει 5.000 από τα 8.000 που αριθμούσε ο πληθυσμός τους.

Σύμφωνα με το BBC, φέτος συμπληρώνονται 20 χρόνια διεξαγωγής του -εξαιρετικά ανταγωνιστικού- διαγωνισμού μεταξύ των πουλιών της χώρας. Στόχος της διοργάνωσης είναι να ευαισθητοποιήσει το κοινό γύρω από τα πολλά ιθαγενή είδη της Νέας Ζηλανδίας που θεωρούνται ότι βρίσκονται σε κίνδυνο.

Μια κανονική προεκλογική εκστρατεία

Καθένα από τα 73 πουλιά που συμμετείχαν φέτος συνοδευόταν από έναν εθελοντή υπεύθυνο καμπάνιας, ο οποίος προσπάθησε να κερδίσει τους ψηφοφόρους με memes, reels αλλά και έντυπες αφίσες.

«Πίσω από τα memes και το χάος κρύβεται ένα σοβαρό μήνυμα. Το φετινό top 10 ταιριάζει ακριβώς με τα στατιστικά στοιχεία - το 80% από αυτά τα είδη αντιμετωπίζουν προβλήματα», τόνισε η Nicola Toki, διευθύνουσα σύμβουλος της οργάνωσης Forest & Bird, η οποία διοργάνωσε τον διαγωνισμό.

Η κ. Toki πρόσθεσε ότι δύο από τους φετινούς διαγωνιζόμενους, ο μαύρος κοκκινολαίμης kākāpō και το karure black robin, είναι «εθνικά κρίσιμοι», με λιγότερα από 300 πουλιά να έχουν απομείνει στο καθένα από τα δύο είδη στη χώρα.

«Η καταστροφή των οικοτόπων, η κλιματική αλλαγή και οι εισαγόμενοι θηρευτές συνεχίζουν να ωθούν πολλά είδη προς την εξαφάνιση. Αλλά η ευαισθητοποίηση του κοινού μπορεί να είναι ισχυρή», σημείωσε η Nicola Toki.

Χαρακτηριστικό είναι ότι η συμμετοχή των ψηφοφόρων στον φετινό διαγωνισμό άγγιξε τον αριθμό-ρεκόρ των 75.000.

Στο πλαίσιο της «προεκλογικής εκστρατείας» έγινε ακόμα και debate, με τους υπεύθυνους της καμπάνιας για το κάθε πουλί να «διασταυρώνουν τα ξίφη» τους, εξηγώντας ο καθένας στο κοινό γιατί έπρεπε να ψηφίσει το πουλί που εκπροσωπεί.

Εκτός από την απόκτηση του ετήσιου τίτλου, η kārearea θα γίνει το θέμα ενός νέου waiata (τραγούδι της γλώσσας των Μαορί) που θα κυκλοφορήσει στο κοινό.

Οι πρωταθλητές

Μετά το kārearea, τις περισσότερες ψήφους πήραν το kea, το οποίο έλαβε 12.506 ψήφους, και το kakaruia ή μαύρος κοκκινολαίμης, με 11.726 ψήφους. Ο μαύρος κοκκινολαίμης πλησίασε τη νίκη πέρσι, αλλά ηττήθηκε από έναν ντροπαλό κιτρινομάτικο πιγκουίνο που ονομάζεται hoiho.

Στη λίστα συμμετείχε επίσης το kākāpō, ο πιο παχουλός παπαγάλος στον κόσμο, ο οποίος έχει κερδίσει δύο φορές τον τίτλο «Πουλί της Χρονιάς» και χρειάστηκε να απομακρυνθεί από τον διαγωνισμό το 2022, για να δώσει σε άλλα πουλιά την ευκαιρία να κερδίσουν.

Φωτό: IMAGO / Xinhua

Ο διαγωνισμός έχει τραβήξει την προσοχή διεθνώς τα τελευταία χρόνια, μετά την αμφιλεγόμενη εκστρατεία του κωμικού John Oliver για να κερδίσει το απειλούμενο pūteketeke.

Στο πλαίσιο αυτό, εμφανίστηκε στην τηλεόραση ντυμένος πουλί, ενώ τοποθέτησε διαφημιστικές πινακίδες σε χώρες όπως η Νέα Ζηλανδία, η Ιαπωνία, η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Η Νέα Ζηλανδία δεν είναι η μόνη χώρα που διοργανώνει διαγωνισμό για να γιορτάσει την τοπική ορνιθοπανίδα. Η Αυστραλία διοργανώνει τον δικό της διαγωνισμό «Πουλί της Χρονιάς», ο οποίος θα διαρκέσει μέχρι τον Οκτώβριο.