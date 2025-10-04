Παγκόσμια Ημέρα Ζώων: Μαθαίνοντας να αγαπάμε άνευ όρων - Ζωή γεμάτη χάδια, αγκαλιές και ευγνωμοσύνη

Πόσοι άνθρωποι σήμερα μπορούν να φανταστούν τη ζωή τους χωρίς τη συντροφιά, τα χάδια και το αίσθημα αγάπης που δίνει ένα ζωάκι στη ζωή του; Ένα κατοικίδιο και όχι μόνο μπορεί να μπει με πολλούς τρόπους στη ζωή μας. Μια τυχαία συνάντηση, μια απώλεια που πρέπει να καλυφθεί συναισθηματικά, η ανάγκη για συντροφικότητα, η άδολη αγάπη, όλα μαζί συνθέτουν ένα σκηνικό με έρωτες, ζήλιες, παιχνίδια και κάθε λογής καμώματα που μας θυμίζουν την ανθρώπινη φύση και μας βγάζουν από τη ρουτίνα της καθημερινότητας. Τα ζώα έχουν νοημοσύνη, έχουν ψυχή, προκαλούν απίστευτα συναισθήματα, αντιλαμβάνονται ακόμη και τις ανθρώπινες ανάγκες περισσότερο από τον πιο πιστό φίλο.

Κι αν δεν μας πιστεύετε όσοι έχουν μια γλυκιά μουσούδα ή περισσότερες να τους περιμένει και να ψάχνει λίγο χρόνο αφοσίωσης, ζεστασιάς και ολίγης... τρέλας, ξέρουν... Η Παγκόσμια ημέρα ζώων, λοιπόν, σηματοδοτεί για πολλούς από εμάς ένα από τα πιο γλυκά κομμάτια της ζωής (σ.σ. ο Ρομέο, ο Ερμής και η Ερμιόνη, τα τρία σκυλάκια του δικού μας σπιτικού, το γνωρίζουν από πρώτο χέρι...).

Το νόημα της ημέρας...

Σκοπός της Ημέρας είναι ο εορτασμός όλων των φιλόζωων του κόσμου, ασχέτως εθνικών, θρησκευτικών, πολιτικών και ιδεολογικών πλαισίων, ενώ με τα γεγονότα και τις εκδηλώσεις που λαμβάνουν χώρα επιτυγχάνεται χρόνο με τον χρόνο όλο και μεγαλύτερη ανταπόκριση του κόσμου στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που βιώνουν τα ζώα, ενώ τονίζεται η σημασία και η αξία της ζωής του στον πλανήτη μας.

PEXELS

Οι δυσκολίες που βιώνουν τα ζώα σήμερα

Στο σήμερα, δεν αποτελεί μυστικό πως τα ζώα ζουν κάτω από χειρότερες συνθήκες απ' ότι ζούσαν πριν 200 χρόνια που ίσως απλώς βοηθούσαν στις αγροτικές εργασίες. Στις μέρες μας, αποτελεί καθημερινότητα να σφάζονται ζωάκια για το κρέας τους, να βασανίζονται για τα «παράγωγά» τους και να θυσιάζονται για δέρματα και γούνες τους.

Μάλιστα, σύμφωνα, με τα... νούμερα, πάνω από 200 εκατομμύρια ζώα παγκόσμια «χρησιμεύουν» ως πειραματόζωα κυρίως για καλλυντικά, αλλά και για να θηρεύονται χάρη στα λεγόμενα hobby που άλλοι τα αποκαλούν «κυνήγι» και άλλοι «σαφάρι». Περισσότερα, από 650 διαφορετικά είδη απειλούνται με εξαφάνιση.

Κάποια χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι ταύροι να σκοτώνονται σε αποκαλούμενα έθιμα όπως οι ταυρομαχίες, σκύλοι να θυσιάζονται σε κυνομαχίες και άλογα να περπατούν στις ασφάλτους τις τουριστικές περιόδους χαρίζοντας μια «διαφορετική βόλτα» και όλα αυτά ως θέαμα με στόχο την ικανοποίηση ορισμένων ανθρώπων.

Τα ζωάκια αναγκάζονται να εκπαιδεύονται με βία ώστε να κάνουν ανόητα κόλπα που θα αφήσει άναυδους τους θεατές που χειροκροτούν. Και το χειρότερο από όλα να κακοποιούνται άγρια σε καθημερινή βάση και να βρίσκουν βασανιστικό θάνατο ικανοποιώντας τις σκέψεις επικίνδυνων ανθρώπων που τις περισσότερες φορές (σ.σ. δυστυχώς) μένουν ατιμώρητοι.

Πως καθιερώθηκε

Η Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων προέρχεται από τον Χάινριχ Τσίμερμαν, ο οποίος οργάνωσε την πρώτη εκδήλωση αφιερωμένη στα ζώα στις 24 Μαρτίου 1925 στο Αθλητικό Παλάτι του Βερολίνου της Γερμανίας. Εκεί, παρευρέθηκαν πάνω από 5.000 άτομα, η οποία ήταν αρχικά προγραμματισμένη για τις 4 Οκτωβρίου, με σκοπό να συμπέσει με την ημέρα της γιορτής του Αγίου Φραγκίσκου της Ασίζης, προστάτη της οικολογίας, ωστόσο ο χώρος δεν ήταν διαθέσιμος εκείνη την ημέρα.

Unsplash

Έτσι, η παγκόσμια ημέρα των ζώων εορτάστηκε στις 4 Οκτωβρίου το 1929 για πρώτη φορά.

Αρχικά ο θεσμός γιορταζόταν μόνο στη Γερμανία, την Αυστρία, την Ελβετία και την Τσεχοσλοβακία. Λέγεται, μάλιστα, πως κάθε χρόνο ο Τσίμερμαν εργαζόταν ακούραστα για την προώθηση της Παγκόσμιας Ημέρας των Ζώων. Μέχρι που σε ένα Συνέδριο Διεθνούς Προστασίας των Ζώων στη Φλωρεντία της Ιταλίας τον Μάιο του 1931 πρότεινε την καθιέρωση της 4ης Οκτωβρίου ως Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων. Η πρόταση εγκρίθηκε και έγινε ομόφωνα δεκτή.

H Διεθνής Διακήρυξη των Δικαιωμάτων των Ζώων

To κείμενο της Διεθνούς Διακήρυξης των Δικαιωμάτων των Ζώων υιοθετήθηκε από τη Διεθνή Ένωση Δικαιωμάτων των Ζώων και άλλες οργανώσεις στο πλαίσιο διεθνούς συνάντησης, με θέμα τα δικαιώματα των ζώων, η οποία έλαβε χώρα στο Λονδίνο το Σεπτέμβριο του 1977. Η Διακήρυξη υπογράφηκε στο Παρίσι τον Οκτώβριο του 1978.

Άρθρο 1

Όλα τα ζώα γεννιούνται με ίσα δικαιώματα στη ζωή και στη δυνατότητα ύπαρξης.

Άρθρο 2

Ο άνθρωπος οφείλει να σέβεται τη ζωή κάθε ζώου. Ο άνθρωπος ανήκει στο ζωικό βασίλειο και δεν μπορεί να εξοντώνει ή να εκμεταλλεύεται τα άλλα είδη του ζωικού βασιλείου. Αντίθετα, οφείλει να χρησιμοποιεί τις γνώσεις για το καλό των ζώων. Κάθε ζώο δικαιούται φροντίδας, προσοχής και προστασίας από τον άνθρωπο.

Άρθρο 3

Κανένα ζώο δεν πρέπει να υποβάλλεται σε κακομεταχείριση ή απάνθρωπη συμπεριφορά. Αν η θανάτωση ενός ζώου θεωρηθεί υποχρεωτική πρέπει να γίνεις στιγμιαία, ανώδυνα και χωρίς καμιά πρόκληση αγωνίας του ζώου.

Άρθρο 4

Κάθε ζώο δικαιούται να ζήσει στο φυσικό του χώρο (γη, θάλασσα, αέρας) και να αναπαράγεται σύμφωνα με τους φυσικούς νόμους, Η στέρηση ελευθερίας του ζώου ακόμη κι αν γίνεται για μορφωτικούς σκοπούς είναι αντίθετη προς τη διακήρυξη δικαιωμάτων αυτού.

Άρθρο 5

Κάθε ζώο που από παράδοση θεωρείται κατοικίδιο δικαιούται να ζήσει με το ρυθμό και τις συνθήκες ζωής και ελευθερίας που αντιστοιχούν στο είδος του. 2. Η διαφοροποίηση αυτών των συνθηκών από τον άνθρωπο έχει σκοπούς κερδοσκοπικούς και είναι αντίθετη προς τη διακήρυξη.

Άρθρο 6

Κάθε ζώο που αποτελεί σύντροφο του ανθρώπου έχει δικαίωμα διάρκειας ζωής ανάλογης με τη φυσική του μακροβιότητα. Η εγκατάλειψη ενός ζώου θεωρείται πράξη απάνθρωπη και εξευτελιστική.

Άρθρο 7

Αναφορικά με τα ζώα που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στον άνθρωπο, η διάρκεια και η ένταση δουλειάς πρέπει να είναι σε λογικά πλαίσια, η διατροφή τους ικανοποιητική και η ανάπαυσή τους υποχρεωτική.

Άρθρο 8

Οποιοσδήποτε πειραματισμός πάνω στα ζώα, ιατρικός, επιστημονικός, κλπ. Αντιτίθεται προς τα δικαιώματα των ζώων, εφόσον προκαλεί πόνο σωματικό ή ψυχικό. Πρέπει να επιδιώκεται η αντικατάσταση του πειραματισμού πάνω στα ζώα από άλλες υπάρχουσες τεχνικές.

Άρθρο 9

Τα ζώα που εκτρέφονται για τη διατροφή του ανθρώπου πρέπει να στεγάζονται, να τρέφονται, να μετακινούνται και να θανατώνονται χωρίς πρόκληση πόνου και αγωνίας.

Άρθρο 10

Απαγορεύεται η εκμετάλλευση των ζώων για τη διασκέδαση των ανθρώπων. 2. Η έκθεση ζώου και τα θεάματα που χρησιμοποιούν ζώα αποτελούν καταστρατήγηση της αξιοπρέπειας και του σεβασμού προς τη ζωή του ζώου.

Άρθρο 11

Κάθε πράξη που χωρίς λόγο προκαλεί θάνατο ζώου είναι βιοκτονία, είναι έγκλημα απέναντι στη ζωή.

Άρθρο 12

Κάθε πράξη που προκαλεί θάνατο μεγάλου αριθμού άγριων ζώων αποτελεί «γενοκτονία», έγκλημα απέναντι στο είδος. Η μόλυνση και οποιαδήποτε καταστροφή του φυσικού μας περιβάλλοντος οδηγούν στη γενοκτονία.

Άρθρο 13

Σεβασμός επιβάλλεται ακόμη και στο νεκρό ζώο. Κάθε σκηνή βίας στην τηλεόραση και το σινεμά, με θύματα ζώα πρέπει να απαγορευτεί και μόνο οι σκηνές που έχουν σκοπό να ενημερώσουν για τα δικαιώματα των ζώων οφείλουν να προβάλλονται.

Άρθρο 14

Οι οργανισμοί προστασίας και προάσπισης των ζώων πρέπει να αντιπροσωπεύονται από κάθε κυβέρνηση. Τα δικαιώματα του ζώου πρέπει να κατοχυρωθούν απ' τους νόμους, όπως ακριβώς και τα δικαιώματα του ανθρώπου.

Unsplash

Το ζώο περισσότερο κι από την τροφή, θέλει αγάπη...

Ο σεβασμός στα δικαιώματα των ζώων δεν είναι υπόθεση ατομική, αλλά ένα βαθύ πολιτικό, κοινωνικό και πάνω απ' όλα ηθικό ζήτημα που μας αφορά όλους. Ούτε οι προσωπικές πρακτικές δίνουν λύση στο πρόβλημα. Αυτό που πρέπει όλοι να κάνουμε είναι να συμβάλλουμε στο μέτρο που μπορούμε στην αλλαγή της στάσης μας απέναντι στα ζώα, δημιουργώντας ένα σοβαρό κίνημα με αρχές, αγάπη και παιδεία, το οποίο και θα φέρει σημαντικές αλλαγές στο θέμα της συμπεριφοράς μας απέναντι στα ζώα. Κάπως έτσι, άλλωστε, για όσους δεν το γνωρίζουν, η Ελλάδα έγινε η δεύτερη χώρα στον κόσμο που θέσπισε τον νόμο της απαγόρευσης της χρήσης ζώων σε τσίρκο. Πάλι καλά, αν κι έχουμε ακόμη πολλά βήματα να κάνουμε προς τη σωστή κατεύθυνση...