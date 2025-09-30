Φρίκη: Έσφαξε, έψησε και έφαγε τα παγώνια του για να εκδικηθεί τη γειτόνισσα - «Δεν ήθελα να τα ταΐζει»

Μια φρικιαστική υπόθεση κακοποίησης ζώων προκαλεί αποτροπιασμό στη Φλόριντα των ΗΠΑ, με «πρωταγωνιστή» έναν 61χρονο άνδρα ο οποίος φέρεται να σκότωσε, να μαγείρεψε και να έφαγε δύο από τα παγώνια του για να εκδικηθεί τη γειτόνισσά του.

Ο Craig Vogt συνελήφθη στις 23 Σεπτεμβρίου από το γραφείο του σερίφη της κομητείας Πάσκο, μετά την αποκάλυψη των ανατριχιαστικών πράξεών του.

Σύμφωνα με την επίσημη ένορκη κατάθεση, ο Vogt ομολόγησε ότι έσφαξε τα παγώνια κόβοντάς τους τον λαιμό και τα μαγείρεψε σε τηγάνι, προκειμένου να «δώσει ένα μάθημα» στη γειτόνισσα που συνέχιζε να τα ταΐζει.

Ο ίδιος είχε μάλιστα στείλει γραπτή προειδοποίηση στη γυναίκα, λέγοντάς της ότι θα σκοτώσει όλα του τα παγώνια εάν δεν σταματήσει να ανακατεύεται. «Ήθελα να της δώσω ένα μάθημα, δεν ήθελα να τα ταΐζει», φέρεται να δήλωσε στους αστυνομικούς. Δεν έχει διευκρινιστεί πόσα παγώνια διατηρούσε συνολικά στο σπίτι του ως κατοικίδια.

Η κατάσταση γίνεται ακόμη πιο ανατριχιαστική, καθώς κατά τη μεταφορά του στη φυλακή, ο 61χρονος δήλωσε στους αστυνομικούς ότι σκοπεύει να σκοτώσει και τα υπόλοιπα παγώνια όταν αποφυλακιστεί, ώστε κανείς —και ειδικά η γειτόνισσα— να μην μπορεί να τα φροντίζει.

Το γραφείο του σερίφη δεν έχει απαντήσει ακόμη σε ερωτήσεις σχετικά με την τύχη των υπολοίπων ζώων, ενώ η υπόθεση έχει ήδη προκαλέσει κύμα αγανάκτησης και αποτροπιασμού στα social media.

Πάντως σύμφωνα με το δημοσίευμα του Guardian, ο Vogt κατηγορείται για κακοποίηση ζώων και η έρευνα παραμένει σε εξέλιξη.