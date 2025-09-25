Έκπληξη στην επιστημονική κοινότητα: Βρέθηκε σπάνιος παπαγάλος - Χάθηκαν τα ίχνη του για έναν αιώνα

Η ανακάλυψη ενός σπάνιου νυχτόβιου παπαγάλου στην Αυστραλία, σχεδόν έναν αιώνα μετά την τελευταία του καταγραφή, αποτέλεσε μία από τις σημαντικότερες εξελίξεις στον χώρο της ορνιθολογίας και της προστασίας της βιοποικιλότητας. Ο Pezoporus occidentalis, όπως είναι η επιστημονική του ονομασία, είναι ένα μικρό είδος παπαγάλου με πράσινο και κίτρινο φτέρωμα, το οποίο θεωρούνταν σχεδόν εξαφανισμένο, καθώς είχε να εμφανιστεί στην περιοχή του για πάνω από 100 χρόνια.

Από το 2020 έως το 2023, ομάδα επιστημόνων και δασοφυλάκων ξεκίνησε μια συντονισμένη προσπάθεια εντοπισμού του είδους στην περιοχή Ngururrpa. Χρησιμοποιώντας εξειδικευμένο εξοπλισμό – όπως οι ηχογραφικές συσκευές songmeters – κατάφεραν να καταγράψουν τις χαρακτηριστικές νυχτερινές φωνές του παπαγάλου. Οι συσκευές αυτές καταγράφουν συνεχώς ήχους από το φυσικό περιβάλλον, επιτρέποντας στους ειδικούς να εντοπίσουν και το παραμικρό ίχνος παρουσίας. Όταν οι πρώτες ενδείξεις επιβεβαιώθηκαν, τοποθετήθηκαν κάμερες-παγίδες για περαιτέρω παρατήρηση.

Night Parrots found on Martu Country! KJ rangers have successfully located the elusive Night Parrot in remote salt lake country in Western Australia. https://t.co/evMwhDV3kF pic.twitter.com/r7Jm2V2Fxd — Kanyirninpa Jukurrpa (@KJMartu) August 20, 2020

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Express που επικαλείται με άρθρο του BBC η έρευνα δεν περιορίστηκε μόνο στην παρακολούθηση των ίδιων των πτηνών. Οι επιστήμονες κατέγραψαν επίσης την παρουσία πιθανών θηρευτών, όπως ντίνγκο και άγριες γάτες, ενώ ανέλυσαν περιττώματα ζώων και χρησιμοποίησαν παλαιότερες φωτογραφίες για να χαρτογραφήσουν τις κινήσεις των αρπακτικών στην περιοχή. Οι παρατηρήσεις έδειξαν ότι τα ντίνγκο δεν συνιστούν άμεση απειλή, σε αντίθεση με τις γάτες, οι οποίες κυνηγούν κυρίως τη νύχτα και αποτελούν σοβαρό κίνδυνο για τα σπάνια πτηνά.

Το 2024, οι ερευνητές ανακοίνωσαν ότι όχι μόνο εντόπισαν το είδος, αλλά ανακάλυψαν και τον μεγαλύτερο πληθυσμό του που έχει καταγραφεί ποτέ: τουλάχιστον 50 νυχτόβιοι παπαγάλοι ζουν στην συγκεκριμένη περιοχή. Μέχρι πρότινος, οι επίσημες εκτιμήσεις της IUCN (Διεθνής Ένωση για τη Διατήρηση της Φύσης) ανέφεραν ότι είχαν απομείνει από 40 έως 500 παπαγάλοι κατατάσσοντας το είδος στην κατηγορία «υψηλού κινδύνου εξαφάνισης».

Η πλήρης μελέτη της ομάδας έχει δημοσιευτεί στο επιστημονικό περιοδικό Wildlife Research και περιλαμβάνει λεπτομέρειες για τη συμπεριφορά και τους τρόπους επιβίωσης του σπάνιου παπαγάλου. Πρόκειται για μια ιστορία που αναδεικνύει τη σημασία της διατήρησης της φύσης και της επιστημονικής συνεργασίας, προσφέροντας ελπίδα για το μέλλον της άγριας ζωής.