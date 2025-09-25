ΗΠΑ: Επιθετικός σκίουρος έστειλε τουλάχιστον δύο ανθρώπους στο νοσοκομείο

Σε επιφυλακή βρίσκονται οι κάτοικοι μιας πόλης στο Σαν Φρανσίσκο, καθώς τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχουν οδηγηθεί στο τμήμα επειγόντων περιστατικών μετά από επίθεση... σκίουρου.

Κι όμως δεν είναι κάποιο αστείο, καθώς υπάρχουν μαρτυρίες ότι ο σκίουρος εμφανίζεται από το πουθενά και επιτίθεται στους περαστικούς, γρατζουνώντας και δαγκώνοντάς τους.

«Μου άρπαξε το πόδι. Η ουρά του πετούσε εδώ πάνω. Εγώ φώναζα: «Άφησέ με, άφησέ με!»», ανέφερε μια περαστική.

Άλλη μια γυναίκα ανέφερε ότι δέχτηκε επίθεση από τον σκίουρο, ενώ περπατούσε στην περιοχή. Ο σκίουρος εκτοξεύτηκε από το έδαφος προς το πρόσωπό της και κατέληξε στο χέρι της, αφήνοντάς το αιμόφυρτο, είπε. Και οι δύο γυναίκες πήγαν στο τμήμα επειγόντων περιστατικών.

Προειδοποιητικές αφίσες για έναν «πολύ κακό σκίουρο»

Τώρα έχουν αναρτηθεί αφίσες που προειδοποιούν τους κατοίκους ότι ο σκίουρος δεν είναι αστείο και ότι περισσότεροι από πέντε άνθρωποι έχουν δεχτεί επίθεση από έναν «πολύ κακό σκίουρο» που «εμφανίζεται από το πουθενά».

Η Vanessa Potter της WildCare, μιας οργάνωσης διάσωσης άγριων ζώων στο San Rafael, είπε ότι η επιθετική συμπεριφορά πιθανώς προέρχεται από το γεγονός ότι ο σκίουρος ταΐστηκε και φροντίστηκε από ανθρώπους όταν ήταν μωρό. Είπε ότι οι σκίουροι δεν μεταδίδουν λύσσα. Οι ειδικοί λένε ότι το κοινό δεν πρέπει να ταΐζει τα άγρια ζώα.