Αγελάδα δραπέτευσε από σφαγείο τρέχοντας και έγινε viral - Σώθηκε χάρη σε εθελοντές φιλόζωους

«Μάχη» μέχρι την ύστατη στιγμή για τη ζωή της έδωσε μια αγελάδα στην Αριζόνα των ΗΠΑ, η οποία κατόρθωσε να δραπετεύσει από το σφαγείο αλλά και να επιβιώσει τελικά χάρη στη συνδρομή εθελοντών φιλόζωων.

Το περιστατικό συνέβη τον περασμένο Αύγουστο, όταν ένα φορτηγό που μετέφερε ζώα για σφαγή, διέσχιζε ένα δρόμο στο San Tan Valley της Αριζόνα. Ξαφνικά, μια αγελάδα, που στη συνέχει απέκτησε το χαϊδευτικό όνομα Mootilda, πήδηξε έξω και άρχισε να τρέχει στο δρόμο.

Τον «αγώνα» της Mootilda για να σώσει τη ζωή της, κατέγραψαν περαστικοί σε βίντεο και φωτογραφίες.

Runaway cow dubbed ‘Mootilda’ gains cult following after crowdfunded rescue from Arizona slaughterhouse https://t.co/qldEJXdOM3 pic.twitter.com/9ojx0aIIcr — New York Post (@nypost) September 22, 2025

Η απόδραση που την έκανε διάσημη

Σύμφωνα με την New York Post, η αγελάδα τελικά «συνελήφθη» παρά το ότι έφτασε μίλια μακριά. Μεταφέρθηκε πίσω στην μονάδα επεξεργασίας κρέατος στην οποία ανήκε, ωστόσο οι εικόνες από την παράτολμη προσπάθειά της έκαναν το γύρο των social media και προκάλεσαν την ευαισθητοποίηση χιλιάδων φιλόζωων.

Μεταξύ αυτών και η Aimee Takaha, ιδιοκτήτρια του Aimee’s Farm Animal Sanctuary, ενός καταφυγίου ζώων στην Αριζόνα, κοντά στο σημείο που έγινε το περιστατικό.

Η Aimee κάλεσε το σφαγείο όπου μεταφέρθηκε η Mootilda και ζήτησε να σωθεί η ζωή της αγελάδας.

«Νόμιζα ότι είναι τόσο αξιοθαύμαστη. Πόσο άσχημο θα ήταν για αυτήν να επιστρέψει σε αυτό το μέρος», δήλωσε η Takaha στην Washington Post.

Η «διαπραγμάτευση» και η συγκινητική κινητοποίηση

Το σφαγείο την έφερε σε επαφή με τον πελάτη που επρόκειτο να παραλάβει τη Mootilda. Εκείνος της πρόσφερε μια συμφωνία: 2.500 δολάρια για την αγελάδα εντός 24 ωρών, αλλιώς θα «υποβαλλόταν σε επεξεργασία», όπως τα υπόλοιπα βοοειδή της.

Μάλιστα, ο ιδιοκτήτης της Mootilda δήλωσε ότι αγαπά και σέβεται τα ζώα και ήταν πρόθυμος να δώσει την αγελάδα στην σωστή τιμή, παρόλο που θα είχε «απώλεια κέρδους».

Η Takaha συμφώνησε, ωστόσο δεν είχε άμεσα διαθέσιμα τα χρήματα, οπότε απηύθυνε έκκληση για βοήθεια στα social media.

«Αξίζει να το πρσπαθήσουμε. Ίσως μπορούμε να ενωθούμε και να σώσουμε αυτό το ζώο, του οποίου η θέληση για ζωή είναι εξαιρετική. Και αν δεν μπορέσουμε, εντάξει θα είναι μια θλιβερή μέρα, αλλά τουλάχιστον θα έχουμε προσπαθήσει», έγραψε η Takaha σε μια παθιασμένη έκκληση στο Facebook.

Μέσα σε λίγες ώρες, οι διαδικτυακοί δωρητές ξεπέρασαν τον οικονομικό στόχο, είπε.

Από κοτόπουλα μέχρι ζέβρες

Μέσα σε μια μέρα, η Mootilda μεταφέρθηκε με ασφάλεια στο καταφύγιο της Takaha και έκτοτε παίζει με τους νέους φίλους της, την Adorabull, τη Moona Lisa και τον Moothias.

Το καταφύγιο της Takaha φιλοξενεί περίπου 60 άλλα ζώα, από κοτόπουλα μέχρι αλπάκας. Διαθέτει επίσης μια μικροσκοπική ζέβρα.

Μερικά ζώα που φιλοξενεί, τα είχαν αφήσει έξω ή ακόμα και τα είχαν αλυσοδέσει στην είσοδο του καταφυγίου της, αφήνοντας μόνο ένα σημείωμα.

«Οι άνθρωποι είναι πολύ ματαιόδοξοι για τα ζώα τους, θέλουν να είναι τέλεια. Αλλά για μένα, είναι απολύτως τέλεια, όταν είναι λιγότερο τέλεια», είπε η Takaha.