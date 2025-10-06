Βίντεο με τζάγκουαρ να γραπώνεται από στρώμα για να σωθεί από το νερό

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει ένα βίντεο από τη Βραζιλία που δείχνει τη διάσωση ενός τζάγκουαρ που βρέθηκε τραυματισμένο μέσα στον ποταμό Ρίο Νέγκρο, όπου παρέμεινε για αρκετές ώρες παλεύοντας να επιβιώσει.

Όπως φαίνεται στα πλάνα, το ζώο φαίνεται να προσπαθεί να κρατηθεί από ένα στρώμα δεμένο σε βάρκα, ενώ διασώστες το πλησιάζουν με μεγάλη προσοχή.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν αρκετές ομάδες διάσωσης, οι οποίες κατάφεραν τελικά να τραβήξουν με ασφάλεια το ζώο έξω από το νερό. Μετά τη διάσωσή του, το τζάγκουαρ μεταφέρθηκε σε κτηνιατρική κλινική, όπου του παρασχέθηκε η απαραίτητη ιατρική φροντίδα.

