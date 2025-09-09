Γέννησε χωρίς να... ζευγαρώσει: Το μυστήριο της «Jurassic Mom» και η εξήγηση πίσω από το «θαύμα» της φύσης

Ένα μοναδικό φαινόμενο που μοιάζει να έχει βγει από ταινία επιστημονικής φαντασίας καταγράφηκε στον εξωτικό ζωολογικό κήπο του Τέλφορντ, στην Αγγλία. Ένα θηλυκό ιγκουάνα, με το παρατσούκλι «Jurassic Mom», κατάφερε να γίνει μητέρα χωρίς να έχει ζευγαρώσει ποτέ.

Το προσωπικό του ζωολογικού κήπου έμεινε άφωνο όταν αντίκρισε αυγά στο περίβλημα του θηλυκού ιγκουάνα. Το συγκεκριμένο ερπετό δεν είχε ποτέ έρθει σε επαφή με αρσενικό, γεγονός που αρχικά δημιούργησε αμηχανία αλλά και ενθουσιασμό στους φροντιστές και τους επιστήμονες του χώρου.

Η απάντηση στο μυστήριο

Η απάντηση στο μυστήριο ήρθε λίγο αργότερα και ακούει στο όνομα παρθενογένεση — ένα σπάνιο αλλά υπαρκτό φαινόμενο στη φύση, κατά το οποίο μη γονιμοποιημένα ωάρια μπορούν να εξελιχθούν σε ζωντανά έμβρυα, δημιουργώντας απογόνους που είναι γενετικά σχεδόν ταυτόσημοι με τη μητέρα τους.

«Αυτά τα μωρά είναι ουσιαστικά κλώνοι μίνι-μητέρων και το να τα βλέπουμε να ευδοκιμούν είναι απίστευτο. Για εμάς, είναι μια ισχυρή υπενθύμιση ότι η ζωή βρίσκει έναν δρόμο στις πιο απροσδόκητες συνθήκες», δήλωσε στο BBCσυγκινημένος ο Άνταμς, διευθυντής του ζωολογικού κήπου.

Τα οκτώ νεογέννητα ιγκουάνα φιλοξενούνται πλέον στο φυτώριο ερπετών του κήπου, όπου λαμβάνουν ειδική φροντίδα και παρακολούθηση από ειδικούς.

Η εντυπωσιακή αυτή εξέλιξη έχει ήδη τραβήξει το ενδιαφέρον επιστημόνων, ερευνητών αλλά και επισκεπτών, προσφέροντας μια σπάνια ευκαιρία για συζήτηση γύρω από ζητήματα γενετικής, εξέλιξης και επιβίωσης των ειδών, ιδιαίτερα σε έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Το φαινόμενο της παρθενογένεσης έχει καταγραφεί και σε άλλα είδη ερπετών, πτηνών και εντόμων, ωστόσο παραμένει εξαιρετικά σπάνιο και κάθε νέα περίπτωση αποτελεί πολύτιμο αντικείμενο μελέτης.