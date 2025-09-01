Σπάνια πλάνα: Λεοπάρδαλη του χιονιού στην Κίνα παίζει με τα μωρά της - Τι γνωρίζουμε για το είδος

Το καλοκαίρι δεν μας έχει αφήσει εντελώς ακόμα, αυτό όμως δεν μας εμποδίζει να θαυμάσουμε ένα πανέμορφο στιγμιότυπο του... χιονιού.

Μία λεοπάρδαλη του χιονιού απαθανατίστηκε σε σπάνιο βίντεο να παίζει με τα μικρά της, στις 28 Αυγούστου, στην επαρχία Κινγκάι της Κίνας.

Τα πλάνα δείχνουν την τρυφερή μητέρα με τα χαριτωμένα μωρά στον φυσικό τους χώρο, σε ένα βραχώδες περιβάλλον. Ειδικοί εξηγούν ότι το βίντεο προσφέρει πολύτιμες γνώσεις σχετικά με την συμπεριφορά αυτού του εξαιρετικού αλλά ευάλωτου είδους.

Ποια είναι η λεοπάρδαλη του χιονιού

Η λεοπάρδαλη του χιονιού (snow leopard, Panthera uncia) είναι ένα μεγάλο άγριο αιλουροειδές που ζει στα βουνά της Κεντρικής και Νότιας Ασίας.

Έχει παχύ, γκριζόλευκο τρίχωμα με μαύρες κηλίδες, αλλά και μακριά, δυνατή ουρά που τη βοηθάει στην ισορροπία και λειτουργεί σαν «κουβέρτα» στο κρύο.

Το μήκος της είναι 1 με 1,3 μέτρα και έχει βάρος από 25 έως και 55 κιλά.

Η λεοπάρδαλη του χιονιού ζει σε μεγάλα υψόμετρα, από 3.000 έως 5.500 μέτρα, ενώ είναι ένα ζώο μοναχικό και δύσκολο να παρατηρηθεί. Δεν είναι τυχαίο ότι αποκαλείται και «φάντασμα των βουνών». Κυνηγάει κυρίως αγριόγιδα, μπλε πρόβατα, μαρμότες και μικρά θηλαστικά.

Σήμερα θεωρείται ευάλωτο είδος (IUCN), με εκτιμώμενο πληθυσμό 4.000–6.000 άτομα. Οι βασικοί κίνδυνοι που αντιμετωπίζει είναι απώλεια οικοτόπου, μείωση θηραμάτων, λαθροθηρία και οι συγκρούσεις με κτηνοτρόφους.

Το πιο ακίνδυνο αιλουροειδές για τον άνθρωπο

Η λεοπάρδαλη του χιονιού θεωρείται από τα λιγότερο επικίνδυνα μεγάλα αιλουροειδή για τον άνθρωπο.

Κι αυτό γιατί ζει σε απομονωμένες, δυσπρόσιτες ορεινές περιοχές με ελάχιστη ανθρώπινη παρουσία. Αλλά κι όταν ακόμα έρχεται σε επαφή με τους ανθρώπους, είναι πολύ ντροπαλή και δεν επιτίθεται.

Χαρακτηριστικό είναι ότι δεν υπάρχουν καταγεγραμμένες περιπτώσεις θανατηφόρων επιθέσεων σε ανθρώπους.

Αντίθετα, συχνότερο είναι να πλησιάσει χωριά για να επιτεθεί σε κατσίκες ή πρόβατα, όταν τα φυσικά θηράματά της σπανίζουν.