Το βασιλικό γιοτ «Yas» έδεσε στο Ναύπλιο – Άρωμα Εμιράτων στην Αργολίδα

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά γιοτ στον κόσμο, το “Yas”, έκανε την εμφάνισή του νωρίς το πρωί της Δευτέρας 25 Αυγούστου στο λιμάνι του Ναυπλίου, τραβώντας τα βλέμματα ντόπιων και επισκεπτών.

Το μεγαλοπρεπές σκάφος, μήκους 141 μέτρων και πλάτους 15 μέτρων, φέρει τη σημαία των Νήσων Κέιμαν και αποτελεί ιδιοκτησία μέλους της βασιλικής οικογένειας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Διαβάστε περισσότερα για το πολυτελές super yacht που προσφέρει φιλοξενία για έως και 60 επισκέπτες σε 30 πολυτελείς σουίτες.