Η «διαστημική» βασιλική θαλαμηγός των ΗΑΕ στο Ναύπλιο - Τι τη συνδέει με το Πολεμικό Ναυτικό

Μοιάζει με φουτουριστικό διαστημόπλοιο, μόνο που πλέει στα γαλανά νερά του Αιγαίου. Ονομάζεται «Yas» και είναι το τεράστιο super yacht που ανήκει σε μέλος της βασιλικής οικογένειας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Το εντυπωσιακό σκάφος έδεσε την Δευτέρα (25/8) στο λιμάνι του Ναυπλίου, τραβώντας τα βλέμματα κατοίκων και επισκεπτών. Το «Yas», που πλέει υπό τη σημαία των Νήσων Κέιμαν, έχει μήκος 141 μέτρα και πλάτος 15 μέτρα. Η θαλαμηγός προσφέρει ανεπανάληπτη πολυτέλεια, με δυνατότητα φιλοξενίας έως και 60 επισκέπτες σε 30 σουίτες. Για την εξυπηρέτησή τους, μεταφέρει 56 μέλη πληρώματος, εξασφαλίζοντας μια άψογη και χαλαρή εμπειρία. Ο ισχυρός άνδρας των Εμιράτων, σεΐχης Ταχνούν μπιν Ζαγέντ αλ Ναϊάν, βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες στο Πόρτο Χέλι, επιθεωρώντας προσωπικά τις εργασίες του έργου στρατηγικής επένδυσης Scarlet Beach A.E. στην Ερμιονίδα.

Τι συνδέει το «Yas» με τις φρεγάτες του Πολεμικού Ναυτικού

Αυτό που κάνει το «Yas» μοναδικό στο είδος του είναι η προέλευσή του. Δεν ναυπηγήθηκε ως yacht, αλλά ως πολεμικό πλοίο. Συγκεκριμένα, αποτελεί μετατροπή της ολλανδικής φρεγάτας HNLMS Piet Hein, η οποία καθελκύστηκε το 1978 και τέθηκε σε υπηρεσία το 1981.

Μάλιστα, το «Yas» θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως «αδελφό» πλοίο των εννέα φρεγατών τύπου Standard του Πολεμικού Ναυτικού. Τα πλοία αυτά που ανήκουν στην κλάση φρεγατών Kortenaer, που σχεδίασε και ναυπήγησε στις αρχές της δεκαετίας του 80' η Ολλανδία.

Δυο πλοία του τύπου, οι F-450 «ΕΛΛΗ» και F-451 «ΛΗΜΝΟΣ» αποκτήθηκαν ως νεότευκτα από το Πολεμικό Ναυτικό το 1981, ενώ άλλα εννέα πλοία αποκτήθηκαν την δεκαετία του 1990 και 2000 από το Πολεμικό Ναυτικό, αποτελώντας την ραχοκοκαλιά των μεγάλων μονάδων επιφανείας μέχρι σήμερα.

Τρια ακόμα πλοία της κλάσης Kortenaer αποκτήθηκαν από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όχι όμως για πολεμική χρήση. Το ένα από αυτά μετασκευάστηκε και είναι το περίφημο «Yas», ενώ πριν λίγα χρόνια το Πολεμικό Ναυτικό είχε έρθει σε συμφωνία με τα ΗΑΕ αγοράζοντας όλα τα διαθέσιμα ανταλλακτικά που είχαν αφαιρεθεί από το «Yas» και τα άλλα πλοία που είχαν αγοράσει τα ΗΑΕ για να μετασκευάσουν ως υπερπολυτελή yacht.