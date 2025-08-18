Η τριήρης «Ολυμπιάς» έξω από την Σχολή Ναυτικών Δοκίμων - Εντυπωσιακή εικόνα

Το Πολεμικό Ναυτικό έχει στην δύναμή του ένα μοναδικό σε παγκόσμιο επίπεδο πλοίο. Πρόκειται για την τριήρη «Ολυμπιάς».

Η τριήρης έφυγε από το αραξοβόλι της στον όρμο του Φαλήρου και έπλευσε μερικές εκατοντάδες μέτρα μακριά στα βράχια της Πειραϊκής χερσονήσου, εκεί που βρίσκονται τόσο οι εγκαταστάσεις της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων, όσο και ο τάφος του Θεμιστοκλή.

Την απίστευτη εικόνα με τον μοναδικό φωτισμό τόσο της «Ολυμπιάδος» όσο και του κτιρίου της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων μοιράστηκε μέσω του λογαριασμού του στην πλατφόρμα Χ.

Η τριήρης «Ολυμπιάς»

Η τριήρης Ολυμπιάς είναι ένα από τα εμβληματικά εκθέματα του μουσείου Ναυτικής Παράδοσης, μαζί με το «Γεώργιος Αβέρωφ». Σύμφωνα με όσα αναφέρει η ιστοσελίδα του μουσείου, κατά την δεκαετία του 1980 αποφασίστηκε από το Πολεμικό Ναυτικό η κατασκευή Αθηναϊκής Τριήρους η οποία ξεκίνησε στις 5 Μαΐου του 1985 στο ναυπηγείο του Δ. Τζακάκου στο Κερατσίνι από Έλληνες καραβομαραγκούς και ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 1987. Στις 26 Αυγούστου του 1987 βαπτίστηκε «ΟΛΥΜΠΙΑΣ».

Τα σχέδια της Τριήρους βασίστηκαν σε συγγράμματα, απεικονίσεις, και ευρήματα από τους Νεώσοικους της Ζέας. Οι μελέτες και η επιμονή του Βρετανού Ιστορικού John Morrison σε συνεργασία με τον Βρετανό ναυπηγό John Coates, τον Ιούνιο του 1987 έγινε πραγματικότητα. Ένα ομοίωμα αρχαίας Αθηναϊκής Τριήρους, έπλευσε για πρώτη φορά στα νερά του Περάματος.

Η Τριήρης «Ολυμπιάς», μοναδικό έκθεμα παγκοσμίως, από την ημέρα της καθέλκυσης της στελεχώνεται από Στρατιωτικό προσωπικό του Πολεμικού Ναυτικού, άνδρες και γυναίκες. Έχει κωπηλατηθεί από πληρώματα μαθητών Στρατιωτικών παραγωγικών σχολών, αλλά και Βρετανικά πληρώματα. Το σκάφος αρχικά ταξίδεψε στα πλαίσια πειραματικής αρχαιολογίας για επιβεβαίωση των ελικτικών του στοιχείων, αμέσως μετά την κατασκευή του. Επίσης έχει κάνει τον περίπλου του Αργοσαρωνικού και διέλευση του Ισθμού της Κορίνθου. Έχει μεταφέρει δύο φορές την Ολυμπιακή Φλόγα και συμμετείχε στους εορτασμούς των 2500 χρόνων του δημοκρατικού πολιτεύματος στην Μ. Βρετανία στον ποταμό Τάμεση. Παράλληλα έχει λάβει μέρος σε εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα.

Τα τελευταία χρόνια ελλιμενίζεται στο Πάρκο Ναυτικής Παράδοσης και είναι επισκέψιμη από το κοινό. Συμμετέχει στον εορτασμό της Ναυμαχίας της Σαλαμίνας κάθε Σεπτέμβριο, στους εορτασμούς (Ημέρες Θάλασσας) στον Πειραιά και κάνει ταξίδια με πολίτες χωρίς ιδιαίτερη εμπειρία κωπηλασίας και τις οικογένειες αυτών, για γνωριμία του σκάφους και της ιστορίας του.