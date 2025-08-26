Από τα κανόνια στα κρυστάλλινα ποτήρια: Το κοινό μυστικό των θαλαμηγών «Christina Ο» και «Yas»

Δύο από τις πιο διάσημες θαλαμηγούς στον κόσμο μοιράζονται μια εντυπωσιακή αφετηρία: πριν γίνουν σύμβολα πολυτέλειας, υπήρξαν πολεμικά πλοία.

Στην ιστορία της ναυσιπλοΐας λίγα σκάφη έχουν καταφέρει να γίνουν μυθικά σύμβολα κοσμικής ζωής. Δύο από αυτά είναι η άλλοτε θαλαμηγός «Christina O» του Αριστοτέλη Ωνάση και το «Yas» της βασιλικής οικογένειας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Παρά την απόσταση δεκαετιών που τα χωρίζει, τα ενώνει ένα κοινό χαρακτηριστικό που δύσκολα φαντάζεται κανείς. Διαβάστε για ποιο λόγο ναυπηγήθηκαν και τα δύο πλοία αλλά και τις άγνωστες ιστορίες που τα συνοδεύουν.