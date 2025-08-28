Ναύπλιο: Τελευταίες πινελιές στον Άγιο Νικόλαο πριν τα θυρανοίξια (Εικόνες)

Ο ιστορικός Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου στην παλιά πόλη του Ναυπλίου, ένα από τα σημαντικότερα θρησκευτικά μνημεία της Αργολίδας, βρίσκεται στην τελική ευθεία για να ανοίξει επίσημα για τους πιστούς.

Οι εργασίες ανακαίνισης έχουν φτάσει στο τέλος τους, ο ιερός ναός έχει ήδη παραδοθεί στη Μητρόπολη Αργολίδας από τις 8 Αυγούστου και σε λίγες μέρες η εκκλησία θα είναι απολύτως έτοιμη, με τις τελευταίες πινελιές να μπαίνουν τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό του ναού.

