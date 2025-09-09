Κάδος «λάφυρο» στο Ναύπλιο – Μήνυση του Δήμου για την πρωτοφανή κλοπή

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στον κόμβο της Τίρυνθας, όπου αγροτικό αυτοκίνητο εντοπίστηκε να μεταφέρει στην καρότσα του έναν πράσινο κάδο απορριμμάτων του Δήμου Ναυπλιέων.

Η εικόνα, που προκαλεί εντύπωση και οργή, κάνει τον γύρο του διαδικτύου καθώς δημοσιεύτηκε από την αντιδήμαρχο καθαριότητας του Δήμου, Ντίνα Καραγιάννη.

