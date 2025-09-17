Ξεκάθαρος ο Πτωχός: «Η Καραθώνα δεν μπορεί να βγει από το Υπερταμείο»

Το ζήτημα της παραλίας Καραθώνας στο Ναύπλιο βρέθηκε στο επίκεντρο της ειδικής συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου, όπου συζητήθηκε το μέλλον της παραλίας και της γύρω έκτασης που βρίσκεται υπό τη διαχείριση της ΕΤΑΔ και του Υπερταμείου.

Στη συνεδρίαση παρουσιάστηκε το ιστορικό της περιοχής, από την εποχή που η Καραθώνα ανήκε στον ΕΟΤ, μέχρι τη σημερινή εποπτεία της Εταιρείας Ακινήτων του Δημοσίου.

Το θέμα παραμένει ιδιαίτερα ευαίσθητο, καθώς ο Δήμος Ναυπλιέων έχει ήδη προχωρήσει σε ομόφωνο ψήφισμα με το οποίο διεκδικεί την παραλία, υποστηρίζοντας πως αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της πόλης, σημαντικό για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της.

