Η Καραθώνα, η πολυαγαπημένη παραλία των Ναυπλιωτών και των επισκεπτών της Αργολίδας, αλλάζει πρόσωπο καθώς το καλοκαίρι φεύγει και το φθινόπωρο κάνει αισθητή την παρουσία του.

Το πρωί της Πέμπτης 18 Σεπτεμβρίου 2025, ένα σμήνος γλάρων κατέλαβε την παραλία, απολαμβάνοντας την ηρεμία και τη γαλήνη της θάλασσας, σχεδόν χωρίς ανθρώπινη παρουσία. Οι εικόνες θύμιζαν ότι οι «τελευταίοι λουόμενοι της Καραθώνας» φέτος δεν ήταν οι άνθρωποι, αλλά τα ίδια τα πουλιά.

