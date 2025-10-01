Έχει μια ΦΛΟΓΑ στην ψυχή του…

Ο Σταύρος Σμυρλής, ερασιτέχνης αλλά ακούραστος κολυμβητής από το Ναύπλιο, διένυσε 100 χιλιόμετρα στη θάλασσα μέχρι τις Σπέτσες, αφιερώνοντας τον υπεράνθρωπο άθλο του στη στήριξη των παιδιών που δίνουν μάχη με τον καρκίνο.

Σε μια αποκλειστική συνέντευξη στον Κώστα Πρώιμο, μιλά για τα κίνητρα, τις δυσκολίες και τη δύναμη ψυχής που τον οδήγησαν στον τερματισμό.

