Ναύπλιο: Κλείνουν όλες οι παιδικές χαρές μέχρι το καλοκαίρι του 2026

Ο αντιδήμαρχος Φραγκιουδάκης ανακοίνωσε ότι οι παιδικές χαρές του Δήμου Ναυπλιέων παραμένουν ακατάλληλες από το 2016.

Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Η συζήτηση για τη λειτουργία των παιδικών χαρών στον Δήμο Ναυπλιέων εξελίχθηκε σε έντονη αντιπαράθεση στο δημοτικό συμβούλιο.

Ο αντιδήμαρχος Γιώργος Φραγκιουδάκης παρουσίασε έγγραφα της επιτροπής ελέγχου παιδικών χαρών, αποκαλύπτοντας ότι τα τελευταία εννέα χρόνια – από το 2016 – δεν έχουν εκδοθεί βεβαιώσεις καταλληλότητας για καμία παιδική χαρά του Δήμου Ναυπλιέων, με εξαίρεση μία.

Ο κ. Φραγκιουδάκης ανακοίνωσε ότι όλες οι παιδικές χαρές του Δήμου θα τεθούν εκτός λειτουργίας άμεσα, για λόγους ασφάλειας. Όπως τόνισε: «Θα κάνουμε μια τιτάνια προσπάθεια μέσα σε οκτώ μήνες για να φτιάξουμε ό,τι δεν έκανε η προηγούμενη δημοτική αρχή επί σειρά ετών».

Διαβάστε περισσότερα για τις παιδικές χαρές που θα κλείσουν με λουκέτα και ενημερωτικές πινακίδες, μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργασίες αποκατάστασης.

