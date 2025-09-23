Ναύπλιο: Πρόστιμα για «κατειλημμένες» οδεύσεις τυφλών – Παρέμβαση μετά από μήνες αδράνειας

Χρειάστηκε η παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη για να αποκαλυφθεί αυτό που όλοι έβλεπαν στην παλιά πόλη του Ναυπλίου: οι οδεύσεις τυφλών είχαν μετατραπεί σε προέκταση των καταστημάτων εστίασης.

Τραπεζοκαθίσματα και σταθερές κατασκευές έκλειναν τους οδηγούς τυφλών, μετατρέποντας την κίνηση για τα άτομα με προβλήματα όρασης σε επικίνδυνη περιπέτεια.

Η Αρχή δεν περιορίστηκε σε διαπιστώσεις. Ζήτησε καταγραφή παραβάσεων, ειδοποίηση των υπευθύνων για άμεση αποξήλωση των εμποδίων και αναδιάταξη των τραπεζοκαθισμάτων, ώστε να μένουν ελεύθερες οι οδεύσεις ακόμη και στις ώρες αιχμής. Ξεκαθάρισε ότι όπου δεν υπάρξει συμμόρφωση, πρέπει να πέσουν κυρώσεις, όπως ορίζει ο κανονισμός.

Διαβάστε περισσότερα για τους καταστηματάρχες που είχαν κλείσει τις οδεύσεις τυφλών και την παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη