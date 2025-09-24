Αργολίδα: Ψεκαστικό νέφος στην Αγία Τριάδα – Κάτοικοι εισέπνευσαν φυτοφάρμακα

Διαμαρτυρίες προκαλεί περιστατικό που σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης 23 Σεπτεμβρίου στην Αγία Τριάδα Ναυπλίου, όταν κάτοικος της περιοχής πραγματοποίησε ψεκασμό με τρακτέρ χωρίς να ληφθούν μέτρα προστασίας.

Σύμφωνα με καταγγελία αναγνώστη, ο ψεκασμός ξεκίνησε περίπου στις 19:30 και διήρκεσε αρκετή ώρα, με τη χρήση τρακτέρ στο οποίο είχε συνδεθεί λάστιχο. Ωστόσο, το ψεκαστικό νέφος διαχύθηκε ανεξέλεγκτα εκτός του σημείου εφαρμογής, φτάνοντας μέχρι γειτονικές κατοικίες.

