Ναύπλιο: Έφυγε από τη ζωή ο Παναγιώτης Μπούκουρης

Θλίψη προκάλεσε στο Ναύπλιο και την Αργολίδα η είδηση του θανάτου του Παναγιώτη Μπούκουρη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το πρωί της Πέμπτης 2 Οκτωβρίου 2025.

Ο εκλιπών υπήρξε μάχιμος δικηγόρος και επί σειρά ετών δημοτικός σύμβουλος Ναυπλιέων, υπηρετώντας την Τοπική Αυτοδιοίκηση από καίριες θέσεις ευθύνης. Διετέλεσε Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ναυπλιέων, Γενικός Γραμματέας του Δήμου, αλλά και Πρόεδρος του Ιδρύματος «Ιωάννης Καποδίστριας».

Διαβάστε περισσότερα για τον Παναγιώτη Μπούκουρη, που στην πορεία του είχε διατελέσει δύο φορές και Δήμαρχος Ασίνης.