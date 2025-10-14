Χαλκιδική: Σώος εντοπίστηκε ο 42χρονος Τσέχος που χάθηκε ενώ έκανε SUP

Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια τού 42χρονου Τσέχου, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν χθες, Δευτέρα 13 Οκτωβρίου, το απόγευμα σε θαλάσσια περιοχή της Χαλκιδικής, ενώ έκανε όρθια κωπηλασία (SUP).

Όπως έγινε γνωστό, ο άντρας εντοπίστηκε σώος σήμερα το πρωί στην παραλία της Σάρτης και είναι καλά στην υγεία του.

Στις έρευνες για τον εντοπισμό του συμμετείχαν πλωτά μέσα και αεροσκάφος του Λιμενικού Σώματος.

Υπενθυμίζεται ότι ο 42χρονος υπήκοος Τσεχίας ξεκίνησε με τη σανίδα από τη Σάρτη με προορισμό την παραλία Πορτοκάλι. Οικείο του πρόσωπο ανησύχησε και ειδοποίησε το Λιμενικό Σώμα.