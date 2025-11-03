Ναυτικός φορτηγού πλοίου έπεσε στη θάλασσα - Εντοπίστηκε σώος νότια της Ηρακλειάς

Τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας (3/11), ενημερώθηκαν οι Λιμενικές Αρχές της Αμοργού, της Νάξου, της Πάρου, της Αντιπάρου και της Ίου από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής για περιστατικό με πτώση στη θάλασσα ενός 31χρονου αλλοδαπού (υπήκοος Ουκρανίας), που είναι μέλος πληρώματος ενός φορτηγού (Φ/Γ) πλοίου σημαίας Λιβερίας.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του Λιμενικού, ο 31χρονος άνδρας έπεσε στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Αμοργού - Νάξου - Αντιπάρου και Ίου. Αμέσως, υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ, πραγματοποιήθηκαν έρευνες για τον εντοπισμό του από τρία περιπολικά σκάφη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (Π.Λ.Σ.) και τρία παραπλέοντα πλοία.

Ευτυχώς, η επιχείρηση διάσωσης είχε αίσιο τέλος καθώς ο άνδρας εντοπίστηκε, και μάλιστα καλά στην υγεία του, στη θαλάσσια περιοχή νότια της Ηρακλειάς. Άμεσα περισυλλέχθηκε από πλοίο του Λιμενικύ.

Στη συνέχεια, μεταφέρθηκε στο λιμάνι της Νάξου, όπου διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας - Γενικό Νοσοκομείο Νάξου, όπου παραμένει νοσηλευόμενος.

Προανάκριση διενεργείται από το Λιμεναρχείο Νάξου.