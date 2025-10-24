Θρίλερ στο Ηράκλειο - Γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή μέσα σε κρουαζιερόπλοιο

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές του Ηρακλείου, μετά την ενημέρωση που δέχθηκαν ότι μία 71χρονη γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή μέσα σε καμπίνα κρουαζιερόπλοιου.



Η γυναίκα που είναι υπήκοος Γερμανίας, εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της κατά το ταξίδι του κρουαζιερόπλοιου με σημαία Μάλτας, από το Ναύπλιο προς το Ηράκλειο Κρήτης.



Ο γιατρός του πλοίου διαπίστωσε τον θάνατό της κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, ενώ αμέσως ειδοποιήθηκαν οι λιμενικές αρχές, όπως αναφέρει το neakriti.gr.



Με τον κατάπλου του πλοίου στο λιμάνι του Ηρακλείου, η σορός της 71χρονης μεταφέρθηκε στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία για τη διενέργεια νεκροψίας - νεκροτομής, ώστε να εξακριβωθούν τα αίτια του θανάτου της.

Η λιμενική αρχή Ηρακλείου έχει αναλάβει την προανάκριση της υπόθεσης.