Τραγωδία στην Αυστραλία: Γυναίκα που εγκαταλείφθηκε από κρουαζιερόπλοιο σε νησί βρέθηκε νεκρή

Μια 80χρονη γυναίκα από την Αυστραλία βρέθηκε νεκρή σε νησί του Μεγάλου Κοραλλιογενή Υφάλου, αφού φέρεται να εγκαταλείφθηκε από το κρουαζιερόπλοιο με το οποίο ταξίδευε.

Η γυναίκα συμμετείχε σε πεζοπορία στο νησί Λίζαρντ, 250 χιλιόμετρα βόρεια του Κερνς, μαζί με άλλους επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου Coral Adventurer το Σάββατο, αλλά, σύμφωνα με πληροφορίες, έφυγε από την ομάδα για να ξεκουραστεί.

Το πλοίο απέπλευσε από το νησί γύρω στο ηλιοβασίλεμα, όμως επέστρεψε λίγες ώρες αργότερα, όταν το πλήρωμα αντιλήφθηκε ότι η γυναίκα έλειπε. Ξεκίνησε μεγάλη επιχείρηση έρευνας εντοπισμού της και η σορός της βρέθηκε το πρωί της περασμένης Κυριακής. Δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα περισσότερες λεπτομέρειες.

Η Αυστραλιανή Αρχή Ναυτικής Ασφάλειας (Amsa) ανακοίνωσε ότι διεξάγει έρευνα και ότι θα συναντηθεί με το πλήρωμα του πλοίου μέσα στην εβδομάδα, αναφέρει το BBC.

Elderly woman left behind by cruise ship on Great Barrier Reef island found dead https://t.co/3QFGw7Y1L9 — BBC News (World) (@BBCWorld) October 29, 2025

Τι γνωρίζουμε έως τώρα

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα, η γυναίκα – της οποίας τα στοιχεία δεν έχουν γνωστοποιηθεί – βρισκόταν στην πρώτη στάση μιας κρουαζιέρας 60 ημερών γύρω από την Αυστραλία, με τα εισιτήρια να κοστίζουν δεκάδες χιλιάδες δολάρια.

Είχε συμμετάσχει σε ομαδική πεζοπορία προς την ψηλότερη κορυφή του νησιού, το Cook’s Look, αλλά φέρεται να σταμάτησε για να ξεκουραστεί και τελικά δεν κατάφερε να επιστρέψει στο πλοίο, το οποίο αναχώρησε χωρίς εκείνη.

Η Traci Ayris, που έπλεε κοντά στο νησί το περασμένο Σαββατοκύριακο, δήλωσε στο δίκτυο ABC ότι είδε ελικόπτερο να φωτίζει με προβολέα ένα μονοπάτι του νησιού γύρω στα μεσάνυχτα του Σαββάτου.

Όπως είπε, περίπου επτά άτομα με φακούς πήγαν στο νησί για να συμμετάσχουν στις έρευνες, οι οποίες ωστόσο διακόπηκαν γύρω στις 03:00 τα ξημερώματα της Κυριακής (18:00 ώρα Γκρίνουιτς Σαββάτου). Το ελικόπτερο επέστρεψε το πρωί της Κυριακής, όταν – όπως φαίνεται – εντοπίστηκε η σορός.

Συνεχίζονται οι έρευνες

«Καταλάβαμε ότι είχε πεθάνει, γιατί τους κάλεσαν αμέσως όλους πίσω από την έρευνα», είπε η Ayris στο ABC. «Κανείς δεν πλησίασε το σημείο πάνω από το οποίο αιωρούνταν το ελικόπτερο, μέχρι αργότερα μέσα στην ημέρα, όταν έφτασε η αστυνομία».

Εκπρόσωπος της Amsa ανέφερε ότι η Αρχή ειδοποιήθηκε για την εξαφάνιση γύρω στις 21:00 το βράδυ του Σαββάτου από τον καπετάνιο του πλοίου.

Η Αρχή δήλωσε ότι θα συνεργαστεί με τις υπόλοιπες αρμόδιες υπηρεσίες για τη διερεύνηση της υπόθεσης, υπογραμμίζοντας ότι «λαμβάνει πολύ σοβαρά υπόψη την ασφάλεια των επιβατών και των μελών πληρώματος» στα εμπορικά πλοία.

«Ήταν πολύ θλιβερό»

Η Ayris πρόσθεσε πως το περιστατικό ήταν εξαιρετικά οδυνηρό για το πλήρωμα και τους συνεπιβάτες. «Ήταν πολύ θλιβερό να συμβεί μια τέτοια τραγωδία σε αυτόν τον παράδεισο. Θα έπρεπε να είναι μια ευτυχισμένη στιγμή για αυτή τη γλυκιά κυρία», ανέφερε.

Η αστυνομία του Κουίνσλαντ ανακοίνωσε ότι θα συνταχθεί έκθεση για τον ιατροδικαστή σχετικά με τον «αιφνίδιο και μη ύποπτο θάνατο» της γυναίκας.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Coral Expeditions, Mark Fifield, δήλωσε ότι το πλήρωμα επικοινώνησε με την οικογένεια της γυναίκας και προσφέρει στήριξη για τον «τραγικό θάνατο».

«Ενώ οι έρευνες για το περιστατικό συνεχίζονται, εκφράζουμε τη βαθιά μας λύπη για ό,τι συνέβη και παρέχουμε πλήρη υποστήριξη στην οικογένεια της γυναίκας», είπε ο Fifield.

«Συνεργαζόμαστε στενά με την αστυνομία του Κουίνσλαντ και άλλες αρχές για να υποστηρίξουμε την έρευνα. Δεν μπορούμε να σχολιάσουμε περαιτέρω όσο αυτή βρίσκεται σε εξέλιξη».

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα της εταιρείας, το Coral Adventurer μπορεί να φιλοξενήσει έως 120 επιβάτες και διαθέτει πλήρωμα 46 ατόμων. Το πλοίο έχει σχεδιαστεί ειδικά για να προσεγγίζει απομονωμένες περιοχές των αυστραλιανών ακτών και είναι εξοπλισμένο με μικρότερα σκάφη για ημερήσιες εκδρομές.

Το πλοίο συνέχισε το ταξίδι του προς το Ντάργουιν.