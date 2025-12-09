Σε κατάσταση αμόκ λόγω μέθης επιβάτης κρουαζιερόπλοιου - Πέθανε μετά από συμπλοκή με το πλήρωμα

Σε τραγωδία κατέληξε μια κρουαζιέρα για τον 35χρονο Michael Virgil, ο οποίος πέθανε πάνω στο κρουαζιερόπλοιο έπειτα από επεισόδιο μέθης και συμπλοκή με μέλη του πληρώματος.

Σύμφωνα με αμερικανικά δημοσιεύματα, λίγες ώρες μετά την αναχώρηση, ο Virgil κατανάλωσε 33 ποτά και μέθυσε βαριά. Προσπαθώντας στη συνέχεια να επιστρέψει στην καμπίνα του, βγήκε κατά λάθος σε λάθος όροφο και υπέστη όπως περιγράφεται «νευρική κρίση», χτυπώντας πόρτες και φωνάζοντας στον διάδρομο.



Βίντεο τον δείχνει να κλωτσά και να ουρλιάζει, ενώ το πλήρωμα προσπαθεί να τον συγκρατήσει. Αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν πως ο 35χρονος κυνηγούσε και απειλούσε επιβάτες, τραυματίζοντας μάλιστα δύο μέλη του πληρώματος.



Η ασφάλεια του πλοίου τον ακινητοποίησε χρησιμοποιώντας σπρέι πιπεριού και του πέρασε χειροπέδες. Λίγο αργότερα, ο Virgil υπέστη καρδιοπνευμονική ανακοπή και κατέληξε, γεγονός που άνοιξε νέο κύκλο ερωτημάτων για τον τρόπο που διαχειρίστηκαν το περιστατικό.

NEW: Man dies on a Royal Caribbean cruise after being served 33 drinks, family accuses cruise staff of injecting him with a sedative.



35-year-old Michael Virgil was seen having a meltdown after getting off the elevator on the wrong floor.



The family says just hours after… pic.twitter.com/pNWcA6VekR — Collin Rugg (@CollinRugg) December 8, 2025

Η οικογένειά του ισχυρίζεται ότι ο θάνατός του δεν προήλθε από τη σύλληψή του, αλλά από μια ηρεμιστική ένεση που, όπως υποστηρίζουν, χορηγήθηκε μετά από εντολή του καπετάνιου.



Μάλιστα, διεκδικούν αποζημίωση, ενώ ο δικηγόρος τους, Kevin Haynes, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Βλέπουμε έναν απίστευτα ανησυχητικό αριθμό σοβαρών τραυματισμών και θανάτων σε κρουαζιερόπλοια τον τελευταίο καιρό».