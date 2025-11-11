Κρουαζιέρα «εφιάλτης» στην Καραϊβική: Τουρίστες βρέθηκαν στη θάλασσα μετά τη βύθιση καταμαράν

Σε εφιάλτη κατέληξε μια κρουαζιέρα στην Καραϊβική θάλασσα καθώς το καταμαράν ενός κρουαζιερόπλοιου με το οποίο ταξίδευαν δεκάδες επιβάτες στα πλαίσια ημερήσιας εκδρομής βυθίστηκε -για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία- με αποτέλεσμα οι τουρίστες να καταλήγουν στο νερό δίνοντας μάχη για τη ζωή τους.

Το μικρό σκάφος, μήκους 12 μέτρων και ονόματι Boca de Yuma, μετέφερε 55 επιβάτες του γερμανικού κρουαζιερόπλοιου Mein Schiff 1 σε εκδρομή στον κόλπο της Σαμάνα το περασμένο Σάββατο όταν ξαφνικά παρουσίασε διαρροή. Γρήγορα το γιοτ άρχισε να γεμίζει νερό και να βυθίζεται με τους τουρίστες να καταλήγουν στη θάλασσα.

Σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media, φαίνονται διασώστες να ρίχνουν σωσίβιες λέμβους στους επιβάτες και να τους τραβούν με σχοινιά σε ασφαλή σημεία. Στο βίντεο διακρίνεται μόνο ένα μικρό τμήμα του καταμαράν που παρέμεινε για λίγο ορατό πριν χαθεί και αυτό μέσα στη θάλασσα.

Σύμφωνα με την DailyMail η αιτία που οδήγησε στη βύθιση του σκάφους είναι ακόμη άγνωστη και διερευνάται από ειδικούς. Τα προκαταρκτικά ευρήματα ωστόσο υποδηλώνουν «τεχνικό ελάττωμα» στο κύτος του καταμαράν, το οποίο παρείχε εξωτερική εταιρεία.

Όλοι οι επιβάτες διασώθηκαν, ωστόσο ένας από αυτούς δήλωσε στο γερμανικό δίκτυο RTL ότι «δεν έτυχαν καμίας φροντίδας» από το προσωπικό της κρουαζιέρας. «Το πλοίο μας δεν προσέφερε καμία βοήθεια και δεν φαινόταν να γνωρίζει τι είχε συμβεί», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι λιμενικές αρχές της Δομινικανής Δημοκρατίας ανακοίνωσαν: «Το Πολεμικό Ναυτικό συνεργάζεται στενά με τις τοπικές αρχές για τον εντοπισμό των υπευθύνων και τη λήψη μέτρων ώστε να αποφευχθούν παρόμοια περιστατικά στο μέλλον».

Η εταιρεία TUI Cruises, που διαχειρίζεται το Mein Schiff 1, επιβεβαίωσε ότι το καταμαράν ανήκε σε εξωτερικό πάροχο διοργάνωσης εκδρομών.

Δείτε βίντεο: