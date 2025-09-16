Τρόμος στη θάλασσα: Φάλαινες-δολοφόνοι χτυπούν ιστιοπλοϊκό και το βυθίζουν - Σώοι οι επιβαίνοντες

Αυτό είναι το συγκλονιστικό στιγμιότυπο που ένα κοπάδι από όρκες (φάλαινες δολοφόνοι) επιτίθεται επανειλημμένα και τελικά βυθίζει ένα τουριστικό ιστιοπλοϊκό σκάφος στην Πορτογαλία. Το σκάφος έπλεε στα ανοιχτά της παραλίας Fonte da Telha το Σάββατο, όταν σημειώθηκε το περιστατικό.

Σε βίντεο που έφερε στο φως της δημοσιότητας η DailyMail καταγράφεται η στιγμή που οι φάλαινες καταδιώκουν το σκάφος, πριν αρχίσει να το χτυπούν βίαια, προκαλώντας πανικό στους επιβάτες, με κάποιον να ακούγεται να φωνάζει: «Θεέ μου!».

Το σκάφος κλυδωνίζεται επικίνδυνα από τη μια πλευρά στην άλλη, μέχρι που βυθίζεται. Σύμφωνα με την Εθνική Ναυτική Αρχή, το ιστιοπλοϊκό ανήκε στον ναυτικό όμιλο Nautic Squad και μετέφερε πέντε άτομα.

Λίγο αργότερα ένα δεύτερο σκάφος αναψυχής, που έπλεε βορειότερα στα ανοιχτά του Κασκαΐς και μετέφερε τέσσερα άτομα, επίσης χρειάστηκε βοήθεια, αφού ήρθε αντιμέτωπο με το ίδιο κοπάδι.

Όλοι οι επιβαίνοντες διασώθηκαν

Και οι εννέα επιβαίνοντες των δύο σκαφών διασώθηκαν από κοντινά τουριστικά πλοία, προτού φτάσουν οι επίσημες ναυαγοσωστικές δυνάμεις. Οι Αρχές επιβεβαίωσαν ότι όλοι είναι καλά στην υγεία τους και δεν χρειάστηκαν ιατρική περίθαλψη.

Ο Μπερνάρντο Κεϊρόζ, διευθυντής του σκάφους «Mercedes-Benz Oceanic Lounge», δήλωσε ότι το πλήρωμά του βρισκόταν σε εκδρομή για παρακολούθηση δελφινιών όταν παρατήρησε το πρώτο σκάφος να κινείται αλλοπρόσαλλα. Όπως είπε, καθώς πλησίαζαν, είδαν τέσσερις όρκες να κυκλώνουν το σκάφος και κατέγραψαν το περιστατικό σε βίντεο.

Πάντως σύμφωνα με την Daily Mail υπάρχουν διαφορετικές μαρτυρίες για την έκταση της επίθεσης: ορισμένοι μιλούν για τέσσερις όρκες, ενώ άλλος κυβερνήτης ανέφερε ότι μόνο μία χτύπησε το πηδάλιο δύο ή τρεις φορές, προκαλώντας ρωγμές που οδήγησαν σε εισροή νερού.

Δείτε βίντεο: