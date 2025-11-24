Κολομβία: Στην επιφάνεια βγήκαν οι πρώτοι θησαυροί από «το ιερό δισκοπότηρο των ναυαγίων»

Σε μια απίστευτη ανακάλυψη βρέθηκαν μπροστά ιστορικοί στην Κολομβία καθώς μελετούσαν την ισπανική γαλέρα του 18ου αιώνα San José. Κατά τους ερευνητές θεωρείται «το ιερό δισκοπότηρο των ναυαγίων» αφού μεταξύ των σπάνιων ευρημάτων ήταν και ένα σεντούκι με 11 εκατομμύρια χρυσά και ασημένια νομίσματα, αξίας περίπου 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η γαλέρα των 64 πυροβόλων του Ισπανικού Ναυτικού βυθίστηκε από τους Βρετανούς το 1708 όταν οι πυριτιδαποθήκες της εξερράγησαν ανοιχτά της πόλης Καρταχένα στην Κολομβία.

Ύστερα από συντονισμένες ενέργειες, τα ευρήματα έχουν ανασυρθεί από τον βυθό της θάλασσας. Πρόκειται για ένα κανόνι, τρία σπάνια νομίσματα και μερικά πορσελάνινα αντικείμενα. Η ανέλκυση αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης αποστολής στο ναυάγιο, η οποία εγκρίθηκε από την κυβέρνηση της Μπογκοτά πέρυσι, μετά την νέα μελέτη του πλοίου το 2015.

Βρέθηκε ναυάγιο 300 ετών στην Κολομβία / Reuters

Στα δικαστήρια τρεις χώρες για τον θησαυρό

Το San José βρίσκεται σε βάθος 600 μέτρων κάτω από την θάλασσα της Καραϊβικής. Ωστόσο, η ακριβής του θέση παραμένει κρατικό μυστικό, ενώ η ιδιοκτησία του θησαυρού αποτελεί αντικείμενο έντονης διαμάχης. Η υπόθεση έχει οδηγήσει σε νομικές διεκδικήσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες, την Κολομβία και την Ισπανία σχετικά με το ποιος έχει δικαιώματα επί του βυθισμένου θησαυρού.

Η Sea Search Armada, μια ομάδα Αμερικανών επενδυτών, υποστηρίζει ότι εντόπισε το πλοίο το 1982 και διεκδικεί 10 δισεκατομμύρια δολάρια ως αποζημίωση, ποσό που θεωρεί ότι αντιστοιχεί περίπου στο 50% της αξίας του θησαυρού. Από την άλλη πλευρά, η κυβέρνηση της Κολομβίας επιμένει ότι ο στόχος της αποστολής της δεν είναι ο θησαυρός, αλλά η επιστημονική έρευνα. Τονίζει ότι τα αντικείμενα θα διατηρηθούν και θα μελετηθούν.

Τα νομίσματα, γνωστά ως macuquinas, έχουν ήδη μεταφερθεί στο Εθνικό Μουσείο της Κολομβίας, ενώ τα υπόλοιπα ευρήματα εξετάζονται και συντηρούνται στο Ωκεανογραφικό και Υδρογραφικό Ερευνητικό Κέντρο της Καραϊβικής.

Άγνωστη η ιστορία του πλοίου

Το Κολομβιανό Ινστιτούτο Ανθρωπολογίας και Ιστορίας δήλωσε ότι η εργαστηριακή ανάλυση των αντικειμένων μπορεί να αποκαλύψει νέες πτυχές της ιστορίας του πλοίου. Σε ανακοίνωσή του, το Ινστιτούτο ανέφερε «Κάθε ένα από τα αρχαιολογικά αντικείμενα που συλλέχθηκαν από το ναυάγιο ανοίγει τον δρόμο για την ανακάλυψη περισσότερων πτυχών της ιστορίας της γαλέρας San José.

«Η άμεση μελέτη των macuquinas, των πορσελάνινων κυπέλλων, του κανονιού και των ιζημάτων που σχετίζονται με αυτά τα αντικείμενα θα μας επιτρέψει να εμβαθύνουμε στην έρευνα».

Οι τομείς μελέτης περιλαμβάνουν τη σύσταση των αντικειμένων, τον τόπο και τον τρόπο κατασκευής τους, τη χρονολόγηση καθώς και τις τεχνολογίες παραγωγής της εποχής.

Η κολομβιανή κυβέρνηση εξετάζει επίσης τα αίτια της βύθισης του πλοίου, αφήνοντας να εννοηθεί ότι μπορεί να μην οφείλεται σε έκρηξη, αλλά σε διαφορετικές αιτίες, όπως βλάβη στο κύτος.

Η Μπογκοτά επισημαίνει ότι το ερευνητικό της έργο περιλαμβάνει διάφορες φάσεις. Η πρώτη ήταν μια μη παρεμβατική μελέτη του αρχαιολογικού πλαισίου και του πεδίου των συντριμμιών.

Τα πρόσφατα ανακτημένα αντικείμενα προέρχονται από τη δεύτερη φάση, η οποία επικεντρώνεται στη συλλογή ευρημάτων και στην προσαρμογή τους ώστε να συντηρηθούν εκτός θαλάσσιου περιβάλλοντος.