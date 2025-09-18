Πλοίο «φάντασμα» που βυθίστηκε αύτανδρο στις ΗΠΑ βρέθηκε μετά από σχεδόν έναν αιώνα

Το «κουφάρι» ενός πλοίου που χάθηκε σχεδόν πριν από έναν αιώνα ανακάλυψε μια καταδυτική ομάδα στα ανοικτά των ακτών του νησιού Ναντάκετ. Πρόκειται για το ναυάγιο του ST Seiner, του αλιευτικού σκάφους που ναυπηγήθηκε στον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο και βυθίστηκε πριν από σχεδόν 100 χρόνια με περισσότερους από 20 άνδρες να επιβαίνουν σε αυτό.

Σύμφωνα με την Atlantic Wreck Salvage, μια εταιρεία που αναζητά χαμένα ναυάγια, το Seiner (μήκους 42,3 μέτρων με έτος κατασκευής το 1921), απέπλευσε από το Νέο Λονδίνο του Κονέκτικατ στις 9 Ιανουαρίου 1929. Ο καπετάνιος του πλοίου έκανε την τελευταία ημερήσια αναφορά του στην Portland Trawling Company στις 18 Ιανουαρίου. Την επόμενη μέρα, δεν έγινε καμία αναφορά. Το πλοίο επρόκειτο να φτάσει στο λιμάνι στις 22 Ιανουαρίου, αλλά δεν συνέβη ποτέ. Πιστεύεται ότι βυθίστηκε πέφτοντας σε καταιγίδα.

Η Ακτοφυλακή των ΗΠΑ και η εταιρεία αλιείας του Πόρτλαντ πραγματοποίησαν τότε μια αποστολή έρευνας και διάσωσης, αλλά δεν βρέθηκαν ούτε συντρίμμια αλλά ούτε επιζώντες. Προηγούμενες προσπάθειες αναζήτησης του ναυαγίου, τη δεκαετία του 1990, απέτυχαν και αυτές λόγω της τοποθεσίας που θεωρούσαν ότι είχε βυθιστεί το πλοίο και δεν ήταν σαφής. Έτσι έμοιαζε με ένα πλοίο «φάντασμα» για πολλές δεκαετίες.





Ωστόσο, το 2022, μια ομάδα χρησιμοποίησε ένα σύγχρονο ερευνητικό σκάφος της Atlantic Wreck Salvage για να ανακαλύψει το ακριβές σημείο του ναυαγίου, περίπου 125 μίλια ανοικτά των ακτών του Ναντάκετ. Τελικά, αποδείχθηκε πως το σημείο του ναυαγίου βρισκόταν περίπου 60 μέτρα κάτω από το νερό, ανέφερε η εταιρεία. Όμως, οι καιρικές συνθήκες δεν επέτρεψαν τις περαιτέρω έρευνες. Τον Ιούλιο του 2025, η ομάδα επέστρεψε στο σημείο και πραγματοποίησε συνολικά επτά καταδύσεις σε διάστημα δύο ημερών. Έτσι, κατάφερε να αναγνωρίσει το ναυάγιο ως αυτό του Seiner, αναφέρει το CBS.

Η Τζένιφερ Σελίτι, διευθύνουσα σύμβουλος της Atlantic Wreck Salvage, δήλωσε ότι η ανακάλυψη είναι «γλυκόπικρη». Η εταιρεία ανέφερε ότι οι απόγονοι των ανδρών που χάθηκαν στο πλοίο μπορούν να επικοινωνήσουν με την εταιρεία για να μάθουν λεπτομέρειες. «Ενώ η ομάδα γιορτάζει αυτό το σημαντικό ιστορικό εύρημα, έχουμε επίγνωση της απώλειας που υπέστησαν οι οικογένειες, οι συνάδελφοι και τα αγαπημένα πρόσωπα εκείνων που βυθίστηκαν με το πλοίο», δήλωσε ο Σελίτι. «Ελπίζουμε ότι αυτή η ανακάλυψη μπορεί να προσφέρει κάποιο είδος λύτρωσης στους απογόνους όσων έχασαν τη ζωή τους».